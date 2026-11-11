Suisse: une nouvelle méthode permet de détecter le GHB jusqu’à 72 heures après son ingestion

Des chercheurs de l’Université de Zurich ont identifié un nouveau biomarqueur permettant de détecter la présence de GHB, surnommé "drogue du violeur", dans l’urine jusqu’à 72 heures après sa consommation ( AFP / FRANCK FIFE )

Des chercheurs de l’Université de Zurich ont identifié un nouveau biomarqueur permettant de détecter la présence de GHB, surnommé "drogue du violeur", dans l’urine jusqu’à 72 heures après sa consommation, prolongeant ainsi considérablement la fenêtre de détection de cette substance.

"La fenêtre de détection habituelle est d'environ six heures dans le sang et douze heures dans l'urine", explique dans un communiqué l'équipe de recherche du Dr Andrea Steuer, de l'institut médico-légal de l'Université de Zurich, soulignant que chaque heure compte avec les méthodes actuelles pour détecter cette drogue utilisée "pour rendre les victimes inconscientes".

En 2021, l'équipe de chercheurs avait identifié un nouveau biomarqueur, un composé de Gamma-hydroxybutyrate (GHB) et de sucre, désigné sous le nom de GHB-pentose.

"Contrairement au GHB lui-même, ce biomarqueur reste détectable plus longtemps dans les urines après la prise", indique le communiqué.

Dans une étude, publiée mardi, les chercheurs ont analysé 2.414 échantillons d'urine anonymisés, provenant de véritables dossiers médico-légaux, prélevés entre 2024 et 2026.

Durant ces tests, quatorze échantillons "se sont révélés particulièrement utiles", puisque "les taux de GHB mesurés étaient inférieurs au seuil fixé" pour les analystes, mais "du GHB-pentose a tout de même été détecté", indique le communiqué.

"Dans huit de ces quatorze cas, les détails des dossiers étayaient la suspicion que du GHB avait été consommé ou administré auparavant", détaille-t-il.

"Ceux-ci comprenaient trois infractions pénales présumées – deux vols et une agression sexuelle alléguée – dans lesquelles les échantillons d'urine n'ont été prélevés que 13 à 16 heures après", ajoute le communiqué.

Leurs travaux ont permis d'établir que ce biomarqueur peut indiquer une prise antérieure de GHB même lorsque la substance n’est plus détectable par les méthodes d’analyse classiques.

Sur son site, le ministère suisse de la Santé explique que le GHB est une des substances "candidates idéales en vue d'une utilisation malveillante".

Elle fait partie des substances "pratiquement inodores", "miscibles à l'eau" qui "passent inaperçues dans une boisson", avec "un effet euphorisant qui se manifeste très rapidement, après 15 minutes déjà, et évolue vers un état de fatigue". À leur réveil, les victimes ne se souviennent souvent plus de ce qui leur est arrivé, indique le ministère.