Une affiche électorale des opposants à l'exportation d'armes "Exportations d'armes hors de contrôle, Non à la modification de la loi sur le matériel de guerre" à Saint-Gall, dans l'est de la Suisse, le 17 novembre 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Les Suisses pourraient alléger dimanche les restrictions sur leurs exportations d'armes, lors d'un référendum où se croisent intérêts économiques, impératifs de sécurité, neutralité helvétique et responsabilité humanitaire.

Face à la dégradation du contexte géopolitique, le Parlement a assoupli la loi fédérale sur le matériel de guerre pour faciliter les exportations vers 36 pays partenaires, à condition qu'elles ne procurent aucun avantage militaire à ces derniers dans un conflit donné, conformément au modèle suisse de neutralité.

Cette liste comprend des pays européens, ainsi que l'Argentine, l'Australie, le Canada, les États-Unis, le Japon et la Nouvelle-Zélande.

Une alliance réunissant les socialistes, les Vert·e·s et des ONG s'oppose à la réforme, craignant qu'elle facilite les exportations vers des États de non-droit ou des pays en guerre et fragilise la crédibilité suisse. Elle a obtenu la tenue d'un référendum, dont le résultat s'annonce serré selon les sondages.

Soutenue par la droite et le centre, la réforme permettrait aussi au gouvernement de déroger aux conditions applicables aux Etats non-partenaires en cas de "circonstances exceptionnelles".

Elle assouplirait également les règles permettant aux pays achetant du matériel militaire suisse de le transférer ensuite à d'autres États.

Ses partisans jugent la réforme nécessaire pour préserver la compétitivité de l'industrie suisse de l'armement et son intégration aux chaînes internationales d'approvisionnement.

"Temps de crise"

Selon les estimations de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), la Suisse est classée au 20e rang des pays exportateurs d'armes sur la période 2021-2025.

Une affiche électorale "Notre souveraineté mérite une législation moderne" favorable à l'exportation d'armes à Collombey, dans l'ouest de la Suisse, le 15 novembre 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Après deux années consécutives de recul, les exportations suisses de matériel de guerre ont bondi de 43%, à 948,2 millions de francs (plus d'un milliard d'euros). Cette hausse tient principalement aux livraisons de munitions, de véhicules blindés et de pièces détachées à l'Allemagne.

Le secteur ne représente toutefois que 0,21% des exportations totales de marchandises suisses, dont plus de 86% sont destinées à des pays européens.

Pour le président suisse, Guy Parmelin, l'enjeu dépasse les seules retombées économiques. "En temps de crise, les industries de l'armement répondent avant tout aux besoins de leur propre pays", a-t-il expliqué en conférence de presse.

"Si la Suisse veut être approvisionnée le jour où elle en aura besoin, elle doit proposer elle-même du matériel de guerre et rester intégrée dans les chaînes internationales de création de valeur", a-t-il ajouté.

Une vingtaine d'ONG, dont Amnesty International Suisse, dénoncent "un démantèlement des principaux garde-fous encadrant les exportations d'armes suisses.

"Des armes suisses pourraient ainsi plus facilement se retrouver entre les mains d'acteurs susceptibles de les utiliser contre des populations civiles", comme "à Gaza ou au Soudan", a averti Patrick Walder, expert du contrôle des armes chez Amnesty.

Les opposants soulignent aussi que la réforme ferait de la Suisse le seul pays d'Europe à supprimer les déclarations de non-réexportation.

Ukraine

Ils lui reprochent également de ne prévoir aucune mesure de soutien à l'Ukraine, malgré les demandes de plusieurs pays européens depuis l'invasion russe en 2022.

Selon le ministère de l'Économie, le droit de la neutralité interdit les exportations suisses de matériel de guerre vers l'Ukraine. "Comme la Suisse applique un embargo sur les biens d'équipement militaires à l'encontre de la Russie, elle ne peut pas non plus livrer de tels équipements à l'Ukraine", explique-t-il.

Les transferts indirects vers l'Ukraine resteraient eux aussi soumis à des restrictions. Si la Suisse estime élevé le risque que des armes exportées vers un des 36 pays partenaires soient ensuite transférées à Kiev, elle pourra exiger une déclaration de non-réexportation.

"Ce qui était à la base une lex Ukraine - c'est comme ça que cela avait été présenté - est devenue une lex lobby de l'armement pour envoyer des armes tous azimuts, mais pas vers l'Ukraine", a dénoncé auprès de l'AFP la présidente des Vert.e.s, Lisa Mazzone.

Les opposants voient également dans la réforme une menace pour la neutralité suisse.

Le ministère de l'Économie assure que ces exportations vers les États partenaires devront respecter la neutralité : "seules les exportations (...) qui ne confèrent aucun avantage militaire (...) pourraient être autorisées".

"En cas de violation constatée, des mesures peuvent être envisagées, allant du refus de soutien diplomatique au pays de destination à l'interdiction totale des exportations de matériel de guerre vers le pays en question", a-t-il détaillé à l'AFP.

Les Suisses se prononceront également dimanche sur un relèvement de la TVA et sur une initiative visant à limiter les feux d'artifice.