Suisse: le taux de chômage a reculé à 2% en moyenne en 2023

Le taux de chômage en Suisse a reculé à 2% en moyenne annuelle 2023, contre 2,2% en 2022, revenant ainsi à un plus bas niveau en 22 ans, malgré une légère remontée en décembre, annonce mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Il se situe ainsi dans la lignée des prévisions du ministère de l'économie qui l'attendait en moyenne à 2% pour 2023.

Le taux de chômage en Suisse, où de nombreux employeurs sont confrontés à une pénurie de main d'oeuvre, a touché son plus bas niveau en milieu d'année, tombant à 1,9% en mai, soit son plus bas niveau depuis fin 2001. Il s'était maintenu à 1,9% en juin et juillet, puis était légèrement remonté à 2% en août et à 2,1% en novembre.

En décembre, il s'est encore légèrement accru pour atteindre 2,3%, avec 106.859 inscrits, indique l'OFS dans un communiqué.

"Bien que la demande de main-d'œuvre faiblisse légèrement, de nombreuses entreprises continuent à faire part de difficultés à recruter de la main-d’œuvre qualifiée", souligne l'OFS dans un communiqué.

Si la pression pour trouver du personnel devrait diminuer "quelque peu" avec la détérioration de la conjoncture économique, "les causes structurelles de la rareté de la main d'oeuvre qualifiée demeurent", ajoute l'OFS, alors que "le nombre de personnes quittant actuellement le marché du travail pour partir à la retraite est supérieur à celui des jeunes actifs entrant sur le marché du travail", souligne-t-il.

En moyenne sur l'année, le taux de chômage des jeunes âgés s'est chiffré à 2%, au même niveau que l’année précédente. Le taux de chômage des plus de 50 ans a quant à lui diminué à 1,9% en moyenne annuelle, soit 0,3 point de pourcentage de moins qu'en 2022, détaille l'OFS.

Pour 2024, le ministère de l'économie table sur une légère remontée du chômage, à 2,3% sur l'ensemble de l'année, face au ralentissement attendu de l'économie.

Selon une enquête réalisée par la branche helvétique du groupe américain Manpower, le marché du travail en Suisse résiste cependant bien aux turbulences de l'activité économique. Au premier trimestre, 44% des entreprises interrogées prévoient d'augmenter leurs effectifs, 41% de les maintenir, seulement 13% prévoyant de les réduire, d'après cette enquête publiée mi-décembre.

Cette enquête relève toutefois des disparités sectorielles, avec une baisse notable des perspectives d'embauches dans les secteurs liés aux exportations dont les transports, la logistique et l'industrie.