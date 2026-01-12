 Aller au contenu principal
Suisse-Le propriétaire du bar de Crans-Montana maintenu en détention
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 14:04

La justice suisse a décidé lundi le maintien en détention provisoire, pour trois mois, de Jacques Moretti, propriétaire français du bar Le Constellation à Crans-Montana, où 40 personnes sont mortes dans un incendie dans la nuit du Nouvel-An.

Cette mesure de détention pourrait être levée avec des garanties, telles qu'une caution, permettant d'éviter que Jacques Moretti tente d'échapper à la justice.

A l'issue d'une audition de plusieurs heures, la justice suisse avait requis vendredi le placement en détention préventive de Jacques Moretti dans le cadre d'une enquête pénale ouverte pour "homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence".

Egalement visée par l'enquête, l'épouse du gérant du Constellation, Jessica Moretti, a été laissée libre à l'issue de cette audition.

(Emma Farge, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

