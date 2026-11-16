Suisse : le PIB progresse de 0,2 % au 3T (première estimation du ministère de l'Économie)

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a progressé de 0,2 % au troisième trimestre, à nouveau sous l'impulsion du secteur de l'industrie, selon une première estimation du ministère de l'Économie publiée lundi.

Après un bond de 1,5 % au deuxième trimestre, l'économie suisse a enregistré "une légère croissance" au troisième trimestre, a annoncé le ministère de l'Économie dans un bref communiqué, précisant que le secteur des services avait en revanche "stagné dans l'ensemble".

Il doit publier des estimations plus détaillées le 30 novembre.

Les prévisions des économistes interrogés par l'agence suisse AWP pour le troisième trimestre oscillaient entre un repli de 0,3 % et une hausse de 0,4 %.

Au deuxième trimestre, la Suisse avait connu une croissance plus marquée qu'attendu sous l'effet d'un bond des exportations de produits pharmaceutiques, un des grands piliers de son économie.

Mi-septembre, le ministère de l'Économie avait dit s'attendre à "un certain mouvement inverse" au second semestre, mais avait estimé que l'économie suisse était "fondamentalement sur la voie de la reprise". Il avait fortement relevé sa prévision de croissance pour l'ensemble de l'année, disant s'attendre à une hausse du PIB de 1,7 % en 2026 (contre 0,9 % attendu auparavant).

Fin septembre, le centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich l'avait lui relevée à 1,9 % (contre 0,8 % précédemment), estimant que la conjoncture restait robuste malgré les incertitudes notamment autour du conflit au Moyen-Orient.

Début novembre, son indicateur de la situation des affaires dans le secteur privé a suggéré que la tendance positive observée durant l'été s'était poursuivie en octobre mais que les perspectives pour les six prochains mois s'étaient légèrement assombries.

Parmi les indicateurs de tendance, l'indice PMI des directeurs d'achats pour l'industrie a continué de grimper en octobre, se maintenant au-dessus de la barre des 50 points - qui marque le seuil de croissance pour le secteur - pour le huitième mois d’affilée.