Suisse: l'inflation recule à 2,1% en 2023

L'inflation en Suisse a reculé en 2023 pour s'établir à 2,1% sur l'ensemble de l'année, contre 2,8% en 2022, annonce lundi l'office fédéral de la statistique (OFS), allégeant la pression sur la banque centrale suisse.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Ce chiffre se situe dans la lignée des prévisions du ministère de l'économie et de la banque centrale suisse qui l'attendaient chacun à 2,1%.

Depuis juin, l'inflation est repassée sous la barre des 2% visée par la banque centrale suisse. En novembre, elle était retombée à 1,4%, ce qui avait surpris les économistes compte tenu de la hausse d'une partie des loyers.

En décembre, l'inflation sur un an est toutefois remontée à 1,7%, indique l'OFS dans un communiqué.

En variation mensuelle, elle est restée stable par rapport au mois de novembre, l'indice des prix à la consommation (IPC) s'établissant à 106,2 points sous l'effet de mouvements contraire. D'un côté, les tarifs dans l'hôtellerie, les transports publics et transports aériens ont augmenté. Mais les prix des carburants et du mazout ont diminué.

L'inflation en Suisse reste néanmoins toujours bien en dessous des niveaux de la zone euro où elle est remontée à 2,9% en décembre, selon une première estimation d'Eurostat.

Le recul de l'inflation en 2023 s'explique par le repli des cours des produits pétroliers ainsi que des offres combinées de réseau fixe et mobile et des médicaments. En revanche, les prix de l'électricité et du gaz se sont accrus. Les loyers ont également augmenté, précise l'OFS.

Avec la décrue des cours du pétrole, les prix des produits importés ont nettement décéléré, à 1,4%,contre une poussée de fièvre de 6,7% un an plus tôt. Mais les prix des produits fabriqués en Suisse ont renchéri en moyenne de 2,4% en 2023, contre 1,6% en 2022.

Pour 2024, le ministère de l'économie et la BNS s'attendent à ce que l'inflation recule à 1,9%.