Suisse: l'inflation recule à 1,2% sur un an en février (OFS)

( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'inflation en Suisse a reculé à 1,2% sur un an en février sous l'effet du recul des produits pétroliers, annonce lundi l'Office fédéral de la statistique, allégeant la pression sur la banque centrale.

Les prix des produits importés ont reculé de 1% sur un an par rapport à février sur fond de repli notamment des prix du mazout (-6,3%) et du gazole (-4,4%), selon les relevés de l'OFS.

Les prix des produits fabriqués en Suisse ont quant à eux augmenté de 1,9% par rapport à février 2023, indique l'OFS dans un communiqué.

L'indice des prix à la consommation a toutefois augmenté de 0,6% en février par rapport au mois de janvier pour s'établir à 107,1 points. Cette hausse s'explique par l'augmentation des loyers ainsi que des tarifs dans les transports aériens, la para-hôtellerie et les forfaits de voyages internationaux.

En revanche, les prix des baies et de la viande de bœuf, mais aussi des produits de soins du visage et du maquillage, ont diminué par rapport au mois précédent, détaille l'OFS.

Ces chiffres se situent dans le haut des attentes. Les prévisions des économistes interrogés par l'agence suisse AWP s'étalaient entre 0,9% et 1,2% sur un an et 0,4 à 0,6% en variation mensuelle.

Depuis juin 2023, l'inflation en Suisse est repassée sous la barre des 2% que vise la banque centrale. Et en dépit de l'augmentation des loyers, de la TVA, de l'électricité et des primes d'assurances maladie, elle a continué de décroître en janvier, à 1,3%.

Avec ce recul de l'inflation, certains analystes se demandent si la banque centrale pourrait commencer à abaisser ses taux d'intérêt dès sa prochaine réunion trimestrielle de politique monétaire, qui doit se tenir le 21 mars.

En septembre et décembre, elle avait laissé son taux directeur inchangé, à 1,75%, estimant que la lutte contre l'inflation n'était pas terminée.