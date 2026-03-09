Suisse-L'enquête sur l'incendie du bar élargie au maire de Crans-Montana, selon un document

par Emma Farge

Les procureurs suisses ont élargi leur enquête sur l'incendie mortel du bar Le Constellation, qui a coûté la vie à 41 personnes dans la nuit du Nouvel an, ajoutant le maire de la station de ski de Crans-Montana à la liste des suspects, selon un document consulté par Reuters.

Le maire Nicolas Feraud est cité comme prévenu dans l'un des documents du parquet consultés par Reuters, qui le convoque pour une audition le 13 avril. Il n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Nicolas Feraud, âgé d'une cinquantaine d'années, a précédemment admis que la municipalité avait manqué plusieurs contrôles de sécurité annuels.

Le parquet suisse du canton du Valais a confirmé à Reuters que de nouvelles personnes avaient été mises en examen dans cette affaire pour des crimes présumés, notamment d'homicide par négligence, sans toutefois les nommer.

De nombreux jeunes blessés sont toujours hospitalisés pour des brûlures.

Les enquêtes des procureurs se sont d'abord concentrées sur les propriétaires français du bar Le Constellation, qui font l'objet d'une enquête.

Fin janvier, l'enquête a été élargie pour inclure un fonctionnaire local actuel et un ancien fonctionnaire local.

Les propriétaires du bar, Jacques et Jessica Moretti, ont tous deux exprimé leur chagrin suite à l'incendie et ont déclaré qu'ils coopéreraient à l'enquête.

S'ils sont reconnus coupables, les prévenus encourent une peine maximale de quatre ans et demi de prison.

(Rédigé par Emma Farge ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)