 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Suisse-L'enquête sur l'incendie du bar élargie au maire de Crans-Montana, selon un document
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 12:15

par Emma Farge

Les procureurs suisses ont élargi leur enquête sur l'incendie mortel du bar Le Constellation, qui a coûté la vie à 41 personnes dans la nuit du Nouvel an, ajoutant le maire de la station de ski de Crans-Montana à la liste des suspects, selon un document consulté par Reuters.

Le maire Nicolas Feraud est cité comme prévenu dans l'un des documents du parquet consultés par Reuters, qui le convoque pour une audition le 13 avril. Il n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Nicolas Feraud, âgé d'une cinquantaine d'années, a précédemment admis que la municipalité avait manqué plusieurs contrôles de sécurité annuels.

Le parquet suisse du canton du Valais a confirmé à Reuters que de nouvelles personnes avaient été mises en examen dans cette affaire pour des crimes présumés, notamment d'homicide par négligence, sans toutefois les nommer.

De nombreux jeunes blessés sont toujours hospitalisés pour des brûlures.

Les enquêtes des procureurs se sont d'abord concentrées sur les propriétaires français du bar Le Constellation, qui font l'objet d'une enquête.

Fin janvier, l'enquête a été élargie pour inclure un fonctionnaire local actuel et un ancien fonctionnaire local.

Les propriétaires du bar, Jacques et Jessica Moretti, ont tous deux exprimé leur chagrin suite à l'incendie et ont déclaré qu'ils coopéreraient à l'enquête.

S'ils sont reconnus coupables, les prévenus encourent une peine maximale de quatre ans et demi de prison.

(Rédigé par Emma Farge ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Conséquences de l'incendie et de l'explosion du bar "Le Constellation" à Crans-Montana lors de la fête de la Saint-Sylvestre
    Suisse: L'enquête sur l'incendie du bar élargie au maire de Crans-Montana, selon un document
    information fournie par Reuters 09.03.2026 12:26 

    par Emma Farge Les ‌procureurs suisses ont élargi leur enquête sur l'incendie mortel ​du bar Le Constellation, qui a coûté la vie à 41 personnes dans la nuit du Nouvel an, ajoutant le maire ​de la station de ski de Crans-Montana à la liste des suspects, selon ​un ... Lire la suite

  • L'Iran nomme le fils de Khamenei, Mojtaba, au poste de guide suprême
    Qui est Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême iranien ?
    information fournie par Reuters 09.03.2026 12:26 

    Mojtaba Khamenei, fils du défunt ayatollah Ali Khamenei, a été nommé ‌dimanche successeur de son père comme guide suprême de la République islamique après des années passées à nouer d'étroites relations avec les Gardiens ​de la révolution et à consolider son influence ... Lire la suite

  • Image satellite, prise le 4 mars 2026 par Planet Labs PBC, montrant une école de Minab, en Iran, après un bombardement présumé le 28 février au premier jour de la guerre au Moyen-Orient ( 2026 Planet Labs PBC / - )
    Ce que l'on sait sur le bombardement d'une école en Iran
    information fournie par AFP 09.03.2026 12:25 

    Une nouvelle vidéo mise en ligne dimanche par l'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr et authentifiée par le New York Times, montre un missile de croisière Tomahawk frappant une base navale près d'une école dans la ville de Minab le 28 février. L'armée ... Lire la suite

  • BOIRON SA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    BOIRON SA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 09.03.2026 12:23 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank