Suicides au lycée : comment prévenir les passages à l'acte des élèves

Sur un carton accroché au portail du lycée, des élèves ont écrit cette question : « Pouvons-nous empêcher le suicide ? Ou une tentative de suicide ? » Ce mardi matin, l'émotion était immense devant les grilles du lycée Georges-Clemenceau à Villemomble (Seine-Saint-Denis) après la tentative d'immolation d'une jeune fille de 18 ans, survenue lundi après-midi dans l'établissement.Vers 15 heures, Madina, une élève de 1re de cet établissement réputé calme, s'est aspergée d'un liquide inflammable au rez-de-chaussée avant de monter au 1er étage et se jeter d'une passerelle sous les yeux d'une trentaine de camarades. Gravement brûlée au buste et aux jambes, elle a été évacuée en urgence absolue vers l'hôpital Percy, à Clamart (Hauts-de-Seine).Ce passage à l'acte, extrêmement violent, n'est pas le premier à toucher le cœur de l'institution scolaire. Plusieurs tentatives d'immolation par le feu ont déjà eu lieu, en 2010, dans un lycée professionnel de Bordeaux (Gironde), en 2013, dans un collège à La Rochelle (Charente-Maritime)...En 2011, Jonathan Destin, 16 ans, avait tenté de mettre fin par le feu à son calvaire, six longues années de harcèlement scolaire. Le 8 novembre dernier, c'est un étudiant de 22 ans qui s'immolait devant le Crous de Lyon, après avoir dénoncé dans un message sur Facebook la précarité dans laquelle il se trouvait.« Une éventualité qu'on redoute terriblement »Madina, à Villemomble, avait un profil psychologique fragile et était « suivie médicalement » en dehors du lycée, a expliqué Daniel Auverlot, le recteur de l'académie de Créteil, qui s'est rendu sur place le soir même du drame. Au début du mois, la jeune femme avait déjà fait état d'intentions suicidaires, via un message posté sur un réseau social. Selon nos informations, des camarades avaient alerté l'administration du lycée, qui, dans la foulée, avait reçu les parents et la jeune ...