Suicide d'Evaëlle, 11 ans : le cas de l'enseignante en garde à vue divise parents et profs

La procédure est rarissime, si ce n'est inédite, et depuis ce week-end, elle fait l'effet d'une déflagration bien au-delà du seul collège Isabelle-Autissier. Une professeure de cet établissement d'Herblay (Val-d'Oise) a été placée en garde à vue, la semaine dernière, dans le cadre de l'enquête ouverte pour « homicide involontaire » et « harcèlement » après la mort d'Evaëlle. Cette collégienne de 11 ans s'était suicidée en juin, en se pendant dans sa chambre.L'enquête devra préciser si la professeure a joué un rôle, passif ou actif, dans l'engrenage qui a conduit cette élève de 6e à subir brimades, insultes, coups, jusqu'à se donner la mort quelques jours avant les grandes vacances. « On est satisfaits qu'elle ait été entendue en garde à vue. Ce qu'on souhaite c'est que l'affaire ne soit pas enterrée », confie Marie, la mère d'Evaëlle.« Les professeurs sont des justiciables comme les autres, insiste son père, Sébastien. S'ils ont des comportements déviants, ils doivent être sanctionnés. » Et les parents d'espérer que la mise en garde à vue de l'enseignante « créera un précédent ». Ce lundi soir, les instances du Snes du Val-d'Oise, le principal syndicat des professeurs du secondaire, devaient se réunir, pour trouver les mots appropriés à poser sur une affaire hautement épineuse, et douloureuse.L'ombre d'un autre suicideDans le milieu enseignant, se superpose l'ombre d'un autre drame, survenu lui aussi dans le Val-d'Oise, il y a moins d'un an : la mort de Jean Willot. Cet instituteur, en poste à Eaubonne (Val-d'Oise), a mis fin à ses jours le 15 mars. La veille, il avait appris l'existence d'une plainte à son encontre déposée par des parents d'élèves, qui l'accusaient de « violences ».A Herblay, la professeure n'a à ce jour pas été mise en examen, mais est nommément citée dans l'information judiciaire, ouverte le 8 novembre par le ...