Suez et Veolia n'ont toujours pas trouvé de terrain d'entente

Les deux géants français de l'eau et des déchets, Veolia et Suez, ont une nouvelle fois échoué à trouver un terrain d'entente dimanche malgré de nouvelles propositions de la part de Suez, qui se démène pour échapper à l'OPA hostile de son rival.

Veolia veut racheter la totalité de Suez en France et dans le monde, mais a offert comme concession de garder la marque et l'entreprise Suez intacte en France (ces activités françaises, qui représentent environ un tiers du groupe, seraient cédées à un fonds, Meridiam). Veolia aurait fait une croix sur Suez France mais capturé la partie internationale de Suez; Suez avait toutefois rejeté cette offre il y a dix jours.

Dimanche, Suez a formulé dans un communiqué de nouvelles conditions pour accepter l'offre de rachat de son rival: d'abord un prix relevé, puis le maintien d'une "taille critique" pour l'entreprise à l'avenir, c'est-à-dire plus que le seul tiers français.

Suez a reçu pour l'aider une offre ferme du consortium franco-américain Ardian - GIP au prix de 20 euros par action, contre 18 euros proposés par Veolia. Le consortium reprendrait non seulement la France, mais aussi les activités "Eau et Technologie" à l'international, soit au total plus que la moitié du groupe actuel.

Une perspective aussitôt repoussée par Veolia, qui s'est dit dans un communiqué "pas intéressé par le démantèlement de Suez".

Numéro un des services à l'environnement, Veolia avait acquis en octobre 29,9% des parts de Suez auprès d'Engie, avant de se lancer à l'assaut du restant via une OPA hostile, une procédure qui inclut désormais un épais volet judiciaire, entre recours et contestations de part et d'autre. Et de nombreuses propositions et contre-propositions, toujours rejetées en des termes peu aimables.

Veolia a d'ailleurs accusé dimanche les dirigeants de Suez de "favoriser leur intérêt personnel et patrimonial en offrant à deux fonds court-termistes de choisir à la carte leurs actifs".

L'affrontement va donc se poursuivre dans l'immédiat, avec à l'horizon l'assemblée générale de Suez, sans date fixée mais attendue avant la fin juin.

