Suède : plusieurs personnes meurent percutées par un bus à Stockholm

La police scientifique suédoise sur les lieux où un bus a percuté des piétons dans le quartier d'Östermalm à Stockholm, en Suède, le 14 novembre 2025 ( TT News Agency / Claudio BRESCIANI )

Un bus a percuté et tué plusieurs personnes à un arrêt de bus vendredi en fin d'après-midi dans le centre de Stockholm, faisant également plusieurs blessés, a annoncé la police suédoise.

Un grand nombre de policiers, d'ambulances et de véhicules d'urgence ont été envoyés sur les lieux, avec des équipes de secours accroupies sous le bus à impériale, semblant aider les personnes coincées dessous.

La cause de l'accident est encore inconnue, a indiqué une porte-parole de la police, Nadya Norton, à l'AFP.

"L'enquête devra déterminer ce qui s'est passé. Il est trop tôt pour se prononcer et je ne veux pas spéculer", a-t-elle déclaré.

Le chauffeur du bus a été interpellé et une enquête pour homicide involontaire est ouverte, comme le veut la procédure habituelle, a-t-elle souligné.

"Nous devons l'interroger, puis nous verrons s'il sera libéré ou placé en état d'arrestation", a poursuivi Mme Norton.

Deux personnes sont gravement blessées et ont été transportées à l'hôpital, a dit une porte-parole de la région de Stockholm, Michelle Marcher à l'AFP.

La police a reçu les premiers appels signalant l'accident à 15h23 (14h23 GMT).

Le Premier ministre, Ulf Kristersson a adressé "ses pensées" aux personnes touchées et à leurs proches", dans un message sur X.

"J'ai appris la tragique nouvelle que plusieurs personnes ont perdu la vie et ont été blessées à un arrêt de bus dans le centre de Stockholm. Des personnes qui rentraient peut-être chez elles pour retrouver leurs familles, leurs amis ou passer une soirée tranquille à la maison", a-t-il ajouté.

- "Un chaos" -

La police suédoise sur les lieux où un bus a percuté des piétons dans le quartier d'Östermalm à Stockholm, le 14 novembre 2025 ( TT News Agency / Henrik MONTGOMERY )

Une témoin, Michelle Mac Key, a déclaré au quotidien Expressen qu'elle descendait d'un autre bus sur les lieux au moment où l'accident s'est produit.

"J'ai traversé la route et j'ai vu le bus à impériale qui avait fauché toute une file d'attente à l'arrêt de bus", a-t-elle déclaré.

Les gens criaient et essayaient d'aider les blessés. Elle a dit avoir vu des blessés et des morts gisant sur le sol.

"Il devait y avoir d'autres personnes sous le bus", a dit cette infirmière. Avec un autre homme, médecin, ils ont proposé leur aide à la police à son arrivée.

"Ils nous ont dit de nous tenir à côté des cadavres", a-t-elle déclaré. "Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un exercice. Que c'étaient peut-être des poupées. C'était tellement irréel. Le chaos".

Une autre témoin qui habite dans le quartier a déclaré à Aftonbladet avoir entendu un grand fracas.

"J'étais allongée sur mon lit, quand j'ai entendu un grand fracas et plusieurs personnes crier. J'ai couru vers la fenêtre et j'ai vu un bus accidenté et plusieurs personnes gisant sur le sol", a déclaré la femme, dont l'identité n'a pas été révélée.

Une partie de l'avenue très fréquentée Valhallavagen a été bloquée en raison de l'accident et des techniciens de la police étaient à l’œuvre sur place.