Suède : les fans de Malmö s'attaquent à la statue de Zlatan Ibrahimovic, entré au capital d'un club rival

Cinquante jours après son inauguration en grande pompe, la statue en bronze de Zlatan à Malmö (Suède) s'est retrouvée prise pour cible par des fans en colère. La raison ? L'ancienne star du PSG a annoncé mercredi l'acquisition d'environ un quart du capital du club suédois de Hammarby, « qui a le plus de potentiel de devenir le plus grand en Scandinavie », comme il l'avait confié dans une interview au journal Aftonbladet. L'un des partenaires de Hammardy, le groupe AEG, est aussi le propriétaire du LA Galaxy, que Zlatan a quitté mi-novembre. Sauf que le club du Malmö FC, où l'attaquant suédois avait commencé sa carrière en 1999, est surtout le grand rival de... Hammarby.Il n'en fallait pas plus pour mettre en colère certains supporters du club de cette ville. Plusieurs d'entre eux se sont rendus mercredi soir, vers 21 heures, à l'endroit où avait été inaugurée le 8 octobre une grande (2,7 mètres) statue en bronze du joueur. Ils ont jeté des fumigènes dessus, comme le montrent des vidéos très partagées sur les réseaux sociaux. Zlatan Ibrahimovic's statue outside Malmo's stadium was set on fire on Wednesday in an apparent reaction to Ibrahimovic becoming a part-owner of rivals Hammarby.(via blatteultras04/Instagram) pic.twitter.com/t0YgrsDKIv-- ESPN FC (@ESPNFC) 28 novembre 2019Ces individus, qui n'ont pas été interpellés, ont écrit près du monument à la peinture en spray les mots « Cigani dö » ( « tzigane », en bosnien, et « meurs » en suédois). Plus tôt dans la journée de mercredi, la tête de l'édifice avait été recouverte d'un sac plastique.Pétition pour demander le transfert de la statue Trois voitures et des agents d'une société de sécurité ont ensuite pris place sur les lieux, tandis que la statue a été protégée par une bâche et une clôture.A Stockholm, la porte du logement de l'ex-vedette du PSG a été recouverte du mot « Judas » en majuscule et du « surströmming ...