Suède-Le PM sortant a une semaine de plus pour tenter de former un gouvernement

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson se voit accorder une semaine supplémentaire pour tenter de former un nouveau gouvernement, a déclaré mardi le président du Parlement Andreas Norlen après les échecs répétés de l'opposition de gauche, pourtant victorieuse lors des élections du 13 septembre .

Lors de la campagne électorale, Ulf Kristersson, chef de file des conservateurs, avait fait état de son intention d'intégrer l'extrême droite à la coalition gouvernementale et de poursuivre sa politique menée depuis quatre ans contre l'immigration et la criminalité.

La victoire du centre-gauche, qui a remporté 176 sièges contre 173 pour la coalition de droite au pouvoir, avait été interprétée, entre autres, comme un refus de l'électorat de voir des membres des Démocrates de Suède, parti aux racines néonazies, occuper des postes gouvernementaux.

Andreas Norlen a demandé la semaine dernière à Ulf Kristersson de voir s'il était en mesure de former un gouvernement après que les Démocrates de Suède ont renoncé à exiger de faire partie du gouvernement. Le mandat donné au Premier ministre sortant devait normalement expirer ce mardi.

Cette nouvelle donne pourrait ouvrir la voie à la possibilité de voir le Parti du centre, qui fait partie de la coalition de gauche majoritaire, changer d'allégeance et d'apporter ses 25 sièges au bloc de droite

Le 26 octobre, la dirigeante du Parti du centre, Elisabeth Thand Ringqvist avait dit n'être pas parvenue à former un nouveau gouvernement.

Avant elle, Magdalena Andersson, la présidente du Parti social-démocrate - le premier parti représenté au Parlement avec 99 sièges - avait échoué à deux reprises dans sa tentative de former un gouvernement, fin septembre et mi-octobre .

Outre le Parti social-démocrate et le Parti du centre, la coalition de gauche, sur le papier majoritaire, est également composée du Parti de gauche (30 sièges) et des Verts (22).

Magdalena Andersson a pour sa part dit ce mardi qu'elle avait demandé au président du Parlement de lui accorder une nouvelle chance pour tenter de former un gouvernement.

"Je pense que les choses commencent à bouger", a-t-elle dit à l'agence de presse TT.

Cela fait 59 jours que la Suède est sans gouvernement. En 2018, le social-démocrate Stefan Löfven avait mis 134 jours à former un nouveau gouvernement, record en la matière dans le pays.

(Johan Ahlander, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Tangi Salaün)