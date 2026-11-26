Suède-Le Parti du centre change d'allégeance et apporte son soutien au PM de droite

La dirigeante du Parti du centre suédois, Elisabeth Thand Ringqvist, a déclaré jeudi que sa formation devrait apporter son soutien au parti de droite Les Modérés du Premier ministre sortant Ulf Kristersson en vue de former un gouvernement minoritaire et de sortir le pays de l'impasse politique.

Cela représente un revirement majeur de positionnement politique puisque le Parti du centre faisait partie de la coalition de gauche, emmenée par le Parti social-démocrate, qui a gagné les élections législatives du 13 septembre .

La victoire du centre-gauche, qui a remporté 176 sièges contre 173 pour la coalition de droite au pouvoir, avait été interprétée, entre autres, comme un refus de l'électorat de voir des membres des Démocrates de Suède, parti aux racines néonazies, occuper des postes gouvernementaux.

Lors de la campagne électorale, Ulf Kristersson, chef de file des conservateurs, avait fait état de son intention d'intégrer l'extrême droite à la coalition gouvernementale et de poursuivre sa politique menée depuis quatre ans contre l'immigration et la criminalité.

Mais après les échecs de Magdalena Andersson, la présidente du Parti social-démocrate, et de Elisabeth Thand Ringqvist visant à former un gouvernement, le président du Parlement Andreas Norlen avait demandé au début du mois à Ulf Kristersson de voir s'il était en mesure de former un gouvernement après que les Démocrates de Suède eurent renoncé à exiger de faire partie du gouvernement.

Les députés doivent se prononcer lundi sur la proposition gouvernementale que doit normalement leur soumettre Ulf Kristersson.

Son parti, Les Modérés, compte 70 sièges et le Parti du centre 25 alors que la majorité est de 175 sièges.

La coalition minoritaire qu'il dirigeait avant les élections de septembre - et qui avait le soutien des Démocrates du Suède - comprenait également les Chrétiens-démocrates et les Libéraux.

Ces derniers occupent respectivement 22 et 19 sièges. Leur apport ne suffira donc pas à assurer une majorité.

(Simon Johnson et Anna Ringstrom, Version française Benoit Van Overstraeten)