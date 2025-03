Suède: le gouvernement sommé de réagir face à la flambée des prix de l'alimentaire

La hausse des prix de l'alimentation a déclenché des appels au boycott des principales chaînes de distribution en Suède pour obtenir d'elles qu'elles les diminuent. ( AFP / Ina FASSBENDER )

Le gouvernement suédois a rencontré jeudi les géants du secteur alimentaire pour discuter de la forte hausse des prix des denrées dans le pays, face au mécontentement grandissant des consommateurs.

Cette rencontre n'a donné lieu à aucune décision concrète, ont indiqué les participants.

Selon les chiffres de l'autorité suédoise de statistiques SCB, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 3,9% en février par rapport au même mois de l'année précédente, ce qui représente la plus forte hausse en deux ans.

"Je suis convaincue que (les prix) baisseront, surtout si nous améliorons la concurrence", a déclaré la ministre des Finances Elisabeth Svantesson, mentionnant aussi l'inflation qui s'est récemment "atténuée", à l'issue de la réunion avec les représentants des plus grands acteurs du secteur alimentaire.

Plus tôt dans la semaine, l'AFP a interrogé des habitants de Skärholmen, quartier défavorisé du sud-ouest de Stockholm, au sujet des effets de cette flambée dans leur vie quotidienne.

Ici, marchés à ciel ouvert et magasins indépendants spécialisés proposent, outre des aliments de culture orientale ou africaine, des produits à prix compétitifs pour des consommateurs cherchant à éviter les grandes chaînes de supermarché.

"Chaque jour, les prix augmentent, peut-être de 5 couronnes (0,45 euro) par brique de lait. L'autre jour, j'allais acheter des noix et c'était très choquant: 350 couronnes (32 euros) le kilo de noix ordinaires", déplore Hayedeh, retraitée de 79 ans.

Les produits laitiers ont été particulièrement touchés par la hausse des prix. Sur un an, le prix du beurre a augmenté de 26%, et "le lait et le fromage sont également devenus plus chers", note SCB.

Hayedeh était sortie faire des courses pour le nouvel an iranien, célébré le 21 mars pour fêter l'arrivée du printemps chaque année. "Mais les prix étaient si élevés que je n'ai rien acheté, je me suis dit que ça n'en valait pas la peine", constate-t-elle, dépitée. "C'est vraiment dommage."

- Appel au boycott -

Une campagne, lancée la semaine dernière et devenue virale sur les réseaux sociaux, appelle au boycott des principales grandes enseignes du pays, pour les contraindre à baisser leurs prix.

Ica, Coop et Axfood représentent à eux seuls plus de 90% du marché alimentaire en Suède. Le marché est concentré entre les mains de quatre acteurs (le quatrième étant Lidl) relevait l'autorité de la concurrence suédoise dans un rapport publié le 25 juin 2024.

"Les consommateurs ont dû payer plus cher pour de nombreux produits alimentaires que ce qui est justifié par la hausse des prix des composantes de la production alimentaire", avait déclaré Rikard Jermsten, alors directeur général de l'autorité. "Une telle situation ne serait pas survenue si la concurrence avait bien fonctionné", a-t-il relevé.

Le secteur alimentaire se défend en évoquant des facteurs hors de son contrôle, comme la pandémie du coronavirus, la guerre en Ukraine et l'inflation.

La fédération nationale des agriculteurs (LRF), présente à la réunion, a souligné l'importance de comprendre les raisons de l'évolution des prix.

"Ces dernières années, nous avons observé une forte augmentation du coût des intrants agricoles, une inflation élevée et une couronne suédoise affaiblie, ce qui a considérablement accru les coûts de production pour l'agriculture", a-t-elle précisé dans un communiqué.

Bogdan Skorzynski, 37 ans, employé dans une entreprise de peinture, a dit à l'AFP avoir arrêté de fumer pour pouvoir continuer à acheter les mêmes produits alimentaires que d'habitude.

"C'est une bonne chose pour moi", mais "les prix ont énormément augmenté et mon salaire reste le même, ça ne va pas", se lamente ce père de famille, qui regrette ne pas pouvoir se rendre en Pologne avec ses jeunes enfants plus d'une fois par an.