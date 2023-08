Suède : la mauvaise Blågult

230815 Amanda Ilestedt of Sweden looks dejected after the FIFA Women's World Cup semifinal between Spain and Sweden on August 15, 2023 in Auckland. Photo: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN / COP 217 / MB0694fotboll football soccer fotball fotbolls-vm världsmästerskap vm fifa womens world cup semifinal semifinals spanien sverige a sweden spain 27 dam bbeng fotball vm verdensmesterskap kvinner women depp - Photo by Icon sport

Prétendante légitime au titre final, la Suède a été éliminée en demi-finales par l’Espagne après une fin de match dantesque. Une sortie aux portes de la finale - comme lors du Mondial précédent - difficile à encaisser pour cette génération pétrie de talent.

Quatrième élimination en cinq demi-finales : la malédiction continue pour les Suédoises. Après avoir pourtant écarté deux des favoris de la compétition, les Etats-Unis puis le Japon, les joueuses de Peter Gerhardsson n’ont pas réussi à faire parler leur expérience (défaite 2-1) face à des Espagnoles qui se retrouvaient à ce stade de la compétition pour la première fois de leur histoire. Une déception supplémentaire pour la troisième nation au classement FIFA (derrière les USA et l’Allemagne). Et une lose qui lui colle à la peau.

Le plafond de verre des demies

Le palmarès suédois relève du paradoxe. Les Blågult ont été présentes seize fois dans le dernier carré, toutes compétitions internationales confondues, mais ne comptent qu’un seul succès majeur : le premier Euro féminin, en 1984. Le reste n’est qu’un enchainement d’actes manqués. « Je ne crois pas à la notion de gagnant ou à quoi que ce soit de ce genre. Il suffit de regarder les JO (2021) où on a juste manqué un penalty décisif » , déclarait en juillet le sélectionneur suédois. Les Jaune et Bleu ont été trois fois médaillées de bronze en Coupe du monde (1991, 2011 et 2019). Seule l’édition 2003 fait office d’exception : la bande à Hanna Ljungberg et Malin Andersson était parvenue à se hisser jusqu’en finale, pour être battue par l’Allemagne (2-1). Avant la rencontre face à la Roja , Kosovare Asllani – l’une des joueuses les plus en vue lors du quart face au Japon – déclarait : « L’expérience est certainement quelque chose dont nous pouvons bénéficier, nous sommes allées loin lors des derniers tournois et c’est quelque chose que nous devons utiliser. » Avant de rappeler que « les matchs peuvent sembler différents, mais au final, le plus important est le résultat » . Ce résultat montre que cette année encore, l’expérience n’a pas suffi.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com