Suède-La dirigeante du Parti du Centre va étudier la possibilité de former un gouvernement

(Actualisé avec déclarations d'Elisabeth Thand Ringqvist)

Le président du Parlement suédois a déclaré lundi avoir demandé à la dirigeante du Parti du Centre, Elisabeth Thand Ringqvist, d'étudier les possibilités de formation d'un nouveau gouvernement, lui accordant une semaine pour rencontrer les autres partis.

Les élections du mois dernier ont donné au centre-gauche une courte majorité au Parlement, mais si les quatre partis le constituant, dont le Parti du Centre, soutiennent l'accession de la cheffe de file des sociaux-démocrates, Magdalena Andersson, au poste de Première ministre, ils ne s'accordent pas sur la composition du nouveau gouvernement.

Elisabeth Thand Ringqvist va désormais étudier une alternative centriste, a déclaré le président du Riksdag, Andreas Norlen, lors d'une conférence de presse, ajoutant qu’il n’était pas certain de savoir qui deviendrait Premier ministre en cas de succès des discussions.

"Différentes options gouvernementales sont également à l’étude, mais aucune ne semble progresser clairement, pour autant que je puisse en juger", a déclaré Andreas Norlen.

Elisabeth Thand Ringqvist, dont le parti est arrivé en cinquième position lors des élections du mois dernier, a déclaré qu'elle inviterait tous les chefs de parti à des discussions.

"Mon ambition est de contribuer à trouver une solution à la question de la formation du gouvernement et non de devenir moi-même Première ministre", a-t-elle ajouté dans un message publié sur la plate-forme X.

Les députés ont rejeté jeudi, comme largement attendu, la proposition de Magdalena Andersson de former un gouvernement minoritaire, lors du premier des quatre votes au maximum avant la convocation obligatoire de nouvelles élections. La Suède n’a pas organisé d'élections anticipées depuis 1958.

(Reportage Anna Ringstrom et Simon Johnson, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)