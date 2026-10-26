Suède-La dirigeante du Parti du centre échoue à former un gouvernement et s'en remet au président du Parlement

La dirigeante du Parti du centre suédois, Elisabeth Thand Ringqvist, n'est pas parvenue à former un nouveau gouvernement et a déclaré lundi qu'il appartenait désormais au président du Parlement, Andreas Norlen, de décider de la suite.

Les élections législatives du mois dernier ont donné au centre-gauche une courte majorité au Parlement, mais si les quatre partis le constituant, dont le Parti du centre, soutiennent l'accession de la cheffe de file des sociaux-démocrates, Magdalena Andersson, au poste de Première ministre, ils ne s'accordent pas sur la composition de son équipe.

Andreas Norlen avait donné le 19 octobre une semaine à Elisabeth Thand Ringqvist afin d'étudier les différentes possibilités pour former un gouvernement.

"Il existe une demande claire en faveur de solutions susceptibles de rassembler une majorité plus large", a déclaré cette dernière lors d'une conférence de presse. "Cependant, la situation parlementaire rend difficile, à l'heure actuelle, de traduire ce soutien en un gouvernement”, a-t-elle ajouté.

(Reportage Niklas Pollard and Louise Rasmussen; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)