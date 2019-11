Succession de Merkel : la mise au point d'AKK

Annegret Kramp-Karrenbauer, dite AKK, avait annoncé la couleur. Cintrée dans un tailleur-pantalon bleu roi éblouissant, la dauphine présumée d'Angela Merkel est passée à l'offensive cet après-midi. Particulièrement ferme et énergique, la présidente de la CDU a prononcé un discours de 90 minutes à la tribune du congrès du parti conservateur qui s'est ouvert aujourd'hui à Leipzig.Cible de nombreuses critiques depuis des mois, y compris au sein de son propre parti, AKK a mis les délégués au pied du mur en posant d'emblée la question de confiance : « si ma vision de l'Allemagne vous dérange et que la politique que je mène ne vous plaît pas », a-t-elle lancé à la salle, « alors arrêtons ici et maintenant » ! Une menace de démission à peine masquée. Annegret Kramp-Karrenbauer a par ailleurs volé au secours de la chancelière, dont elle a toujours été très proche. À critiquer sans répit l'ère Merkel, la CDU risque de se tirer une balle dans le pied et de se dénigrer elle-même. Les années Merkel, « ce sont 14 bonnes années pour l'Allemagne et nous avons toutes les raisons d'être fiers ». Une allusion à peine voilée au verdict de son rival Friedrich Merz, également prétendant à la relève, qui, à la suite des mauvais résultats de son parti aux régionales de Thuringe, avait qualifié de « calamiteux » le travail de la CDU.Des primaires à la CDU ? Ce serait du jamais-vuLa verve d'Annegret Kramp-Karrenbauer semble...