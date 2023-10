Succès, clashs, casting : les recettes de L’Équipe du soir

Tous les jours, ou presque, depuis 2008, Olivier Ménard anime L’Équipe du soir . Autour de lui, chroniqueurs et chroniqueuses se défoulent sur l’actualité du foot, principalement. Et ça marche. Ça cartonne, même, avec des pics à plus d’un million de téléspectateurs. Pourquoi, comment et jusqu’à quand ? Réponses avec les intéressé(e)s.

« L’ENFANT EST BIEN NÉ »

Benoît Pensivy (directeur de la rédaction de 2008 à 2013) : Quand on m’a proposé le poste, il fallait essayer de se réinventer dans un modèle avec très peu d’images de sport, car on avait perdu des droits.

Olivier Ménard (présentateur historique, dit « Mémé ») : J’écoutais On refait le monde , sur RTL, présentée par Christophe Hondelatte. J’aimais bien le système à plusieurs thèmes et le principe d’avoir un club de chroniqueurs qui tournent. Dans la forme, j’étais aussi très fan d’Ardisson : Tout le monde en parle , Les Bains de minuit… Il y avait aussi 100% Foot avec Estelle Denis et Lundi Foot avec Didier Roustan. Mais j’estimais que ce n’était pas copiable. Et là, Benoît me montre une émission, PTI (Pardon the Interruption, un programme sur le sport aux États-Unis, NDLR) . Il y a deux vieux qui s’engueulent avec une rivière (le menu de l’émission qui ruisselle sur le côté de l’écran, NDLR) .…

