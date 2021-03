Subventions en Auvergne-Rhône-Alpes: l'opposition saisit le PNF, Wauquiez réplique

Le groupe socialiste de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé jeudi saisir le parquet national financier (PNF) sur l'attribution "opaque" de subventions par son président Laurent Wauquiez (LR), pointée du doigt la veille dans un article de Mediapart.

Laurent Wauquiez a contesté des "faits faux et mensongers" et porté plainte "pour diffamation et dénonciation de faits mensongers", saisissant à son tour le PNF sur la gestion de son prédécesseur socialiste.

"Médiapart a publié hier une enquête fondée sur des chiffres indiscutables et des enregistrements sonores qui prouvent que Laurent Wauquiez a mis en place, dès son élection en 2016, un système opaque de distribution de subventions au profit des territoires de droite afin de garantir sa réélection", a écrit Jean-François Debat, président du groupe d'opposition à la région dans un communiqué.

En analysant les subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes versées aux communes, Mediapart affirme qu'elles sont près de trois fois plus importantes pour celles administrées par la droite que pour celles gérées par la gauche.

A l'échelle des départements, la Haute-Loire, fief de Laurent Wauquiez, est la mieux traitée avec 125,6 euros de subventions régionales en moyenne par habitant contre 10,9 euros pour le Rhône, selon Médiapart.

"Nous avons également démontré que l'agglomération du Puy-en-Velay (ville dirigée par Laurent Wauquiez de 2008 à 2016, ndlr) a obtenu près de 120 millions d'euros de subventions et d'investissement public de la Région depuis 2016, soit trois à quatre fois plus que des territoires de même strate", ajoute M. Debat, qui dénonce des "écarts scandaleux" entre les départements.

"Quand un habitant de Haute-Loire perçoit en moyenne 125 euros, un habitant de l'Allier ne perçoit que 12 euros", souligne-t-il.

Le groupe socialiste et démocrate a dit saisir "officiellement le PNF d'éléments nouveaux et de preuves permettant de corroborer des faits susceptibles d'être qualifiés de détournements de fonds publics". "Nous saisissons également la Chambre Régionale des Comptes", poursuit-il.

Dans une déclaration transmise à l'AFP, Laurent Wauquiez a contesté "avec la plus grande fermeté les faits faux et mensongers avancés par M. Debat et l'instrumentalisation politique qu'il fait de la justice en période de campagne" avant les régionales de juin.

Il a annoncé déposer "plainte pour diffamation et dénonciation de faits mensongers" et saisir le PNF et la Chambre régionale des comptes "sur la politique menée à l'époque par l'exécutif de Jean-Jack Queyranne", président socialiste de la région Rhône-Alpes entre 2004 et 2015.

Selon lui "la politique d'attribution des aides de la région à (cette) époque était discrétionnaire au profit uniquement de quelques communes, laissant de côté toutes les petites communes rurales et majoritairement celles qui n'étaient pas de leur sensibilité politique".

Le maire PS de Villeurbanne Cédric Van Styvendael a quant à lui annoncé qu'il allait "saisir le préfet" afin que la chambre régionale des comptes se penche sur l'attribution des subventions à sa ville, qui subirait un "traitement de défaveur".

La vingtième ville française n'a, selon lui, reçu que 823.000 euros de "subventions directes de fonctionnement et d'investissement" de la région sous la présidence de Laurent Wauquiez, contre 2,3 millions d'euros sous la mandature précédente.

M. Van Styvendael a fustigé Laurent Wauquiez pour avoir "planifié et théorisé les financements de la région comme des services à des villes amies", en "faisant fi des besoins réels des populations concernées".

La région Auvergne-Rhône-Alpes a dit, dans un communiqué, assumer "totalement le rééquilibrage des aides".

Et s'agissant de Villeurbanne, elle estime avoir versé près de 89 millions d'euros "sur le périmètre de la commune" depuis 2016, en additionnant toutes les subventions directes, le soutien aux structures culturelles ou universitaires et la reconstruction d'un lycée.