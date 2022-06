Substrat pour semi-conducteurs: Soitec va doubler la capacité de son usine à Singapour

Le champion français de substrat pour semi-conducteurs Soitec va doubler d'ici 2025 la capacité de son usine de Singapour dédiée aux plaques de silicium sur isolant, une technologie essentielle pour les smartphones et les objets connectés, a-t-il annoncé jeudi.

L'investissement représente environ 420 millions d'euros, dont 200 millions d'euros pour la construction du bâtiment attenant à l'usine existante de Pasir Ris (est de Singapour), selon le groupe.

"Soitec s'attend à ce que la construction de cette extension démarre au cours de l'exercice fiscal 2022-2023 et que celle-ci entre en exploitation d'ici la fin de l'exercice fiscal 2024-2025", a expliqué le groupe dans un communiqué. Elle portera la capacité de production totale de Soitec à 2,7 millions de plaques de silicium sur isolant de 300mm par an.

Le silicium sur isolant est un matériau utilisé pour faire des semi-conducteurs de pointe, servant notamment aux activités liées à la radio-fréquence et donc aux composants 5G des smartphones.

Le groupe a choisi Singapour pour profiter des "synergies" avec l'usine existante, d'un recrutement plus facile qu'en France, et pour ne pas avoir à requalifier le site auprès des clients comme ce serait le cas s'il devait construire une nouvelle usine, a expliqué lors d'un point presse Paul Boudre, le PDG de l'entreprise iséroise, qui emploie près de 2.000 personnes dont 1.600 en France.

Parallèlement, Soitec construit une extension de son site situé à Bernin, près de Grenoble, pour construire des substrats pour semi-conducteurs innovants en carbure de silicium, à destination du marché du véhicule électrique en raison de leur plus grande efficacité énergétique.

"On a utilisé toute notre capacité d'extension en France. On était bloqué (pour y installer une nouvelle usine) mais on cherche à se débloquer", a encore indiqué M. Boudre, qui laissera la main après l'assemblée générale prévue le 26 juillet 2022 à Pierre Barnabé, précédemment en poste chez le géant français de l'informatique Atos.

Après avoir atteint le seuil d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires et doublé sa profitabilité depuis 2017, Soitec compte surfer sur l'explosion de la demande mondiale en semi-conducteurs, qui pourrait passer de 600 milliards à 1.000 milliards de dollars d'ici 2030.

Soitec prévoit de passer la barre des 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 4 ans, avec une prévision de 2,3 milliards de dollars de ventes à l'exercice 2025/26.

