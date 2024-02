Stuttgart se heurte à Cologne, Gladbach étrille Bochum

Sans Deniz Ündav (mais avec Serhou Guirassy), le VfB Stuttgart, troisième, n’a pas su faire mieux qu’un nul contre l’actuel barragiste du FC Cologne (1-1).

Le seul but des Souabes est à mettre à l’actif de l’international espoirs français, Enzo Millot, idéalement placé pour reprendre la passe en retrait de Chris Führich. Dans la course à l’Europe et au sixième strapontin, le Werder Brême a perdu deux points contre la lanterne rouge, Darmstadt, dans un match équilibré (1-1). Pour l’Union Berlin, malgré un regain de forme récent, les exploits de la saison passée sont loin : les hommes de Nenad Bjelica ont galéré contre la surprenante formation d’Heidenheim (2-2) malgré des buts de Robin Gosens et Andras Schäfer juste avant la pause, et restent englués à une anonyme douzième position.…

AL pour SOFOOT.com