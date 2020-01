Stuart Morgan : "Je ne force personne à aimer le Dial Square FC"

Fatigué par les résultats décevants d'Arsenal et le manque d'ambition de ses dirigeants, Stuart Morgan, supporter du club depuis 1986, a décidé de prendre les choses en main. Inspiré par le FC United of Manchester ou l'AFC Wimbledon, il vient de créer un club dissident, le Dial Square FC. Il raconte le début de l'aventure.

Quand tu grandis en supportant Arsenal, tu t'habitues aux traditions, à la classe, à l'histoire du club. Tu t'habitues à une façon de faire les choses et tu la soutiens. Bien sûr, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, Arsenal a connu énormément de succès. C'était l'une des meilleures équipes du monde. Le revers de la médaille, c'est que le club a commencé à attirer une audience mondiale, comme jamais auparavant. Cela a attiré le regard de Stan Kroenke, qui a commencé par acheter des parts du club, puis de plus en plus de parts chaque année, jusqu'à la saison dernière, où il est devenu propriétaire du club à 100%. Depuis qu'on a déménagé à l'Emirates, son seul souci a été de développer la marque à l'international. Il a créé une marque mondiale, et son souci n'est pas de remporter des matchs, mais à combien la marque est valorisée. C'est tout. Donc il y a des tournées de pré-saison partout dans le monde, pour attirer de nouveaux fans et vendre plus de maillots, du merchandising, et cela ne sert qu'à ça... C'est l'un des plus gros problèmes. Si tu regardes, lorsqu'on était équipés par Puma, le club sortait trois nouveaux maillots chaque saison ! Chaque année ! Cela ne sert qu'à engendrer de l'argent. Et c'est de l'argent qui n'est pas réinvesti dans l'effectif. Cela augmente juste la valeur de l'entreprise. On a tellement régressé qu'on ne peut pas dire que les dirigeants se concentrent sur le football.Tout le monde se plaint, mais personne ne fait rien. Les gens manifestent devant le stade, mais ça ne va rien changer. Stan Kroenke ne va pas partir parce que la valeur du club augmente, donc il ne partira pas à moins de vouloir vendre et faire un énorme bénéfice. Il n'y a rien à faire. Les gens sont mécontents. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com