Strootman, le répit inattendu

À Rennes, vendredi soir, Kevin Strootman a offert la victoire à l'OM (1-0) moins de trois minutes après son entrée sur la pelouse. Une surprise tout droit sortie du chapeau d'André Villas-Boas, alors que plus personne ne comptait sur le Néerlandais à Marseille. Mais le milieu de terrain a prouvé qu'il avait encore un rôle à jouer dans cette saison.

L'OM éteint l'enthousiasme de Rennes

Les premières foulées de Kevin Strootman sur le champ de patates du Roazhon Park étaient presque passées inaperçues. 82minute, André Villas-Boas surprend son monte : le technicien marseillais fait entrer le Néerlandais à la place de Valentin Rongier, souvent brillant ces dernières semaines. L'ancien Nantais a le droit à un concert de sifflets, mais les supporters rennais ne voient pas venir le piège. Trois minutes plus tard, le milieu de terrain de 29 ans se place astucieusement sur un coup franc de Payet - repoussé difficilement par Mendy -, récupère le ballon au pied du poteau et envoie une frappe croisée précise faisant exploser les fans marseillais et offrant un succès précieux à l'OM. ", racontait Strootman en zone mixte après le coup de sifflet final." Le beau pied de nez d'un gars dont tout le monde voulait se débarrasser en ce mois de janvier.Depuis un moment, Strootman n'est plus en odeur de sainteté à l'OM. La question peut se poser autrement : a-t-il déjà convaincu dans la durée sous le maillot phocéen ? Arrivé de la Roma en août 2018 contre un gros chèque (25 millions d'euros), il peine à tirer son épingle du jeu depuis l'arrivée de Villas-Boas. Au point que les bruits de couloir faisaient état d'un possible départ - le Hertha Berlin se serait renseigné sur le bonhomme -, les dirigeants étant plutôt enclins à le laisser partir cet hiver pour se séparer d'un gros salaire (500 000 euros mensuels). Ce qui n'aurait pas forcément déplu aux habitués du Vélodrome, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com