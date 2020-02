Strict minimum pour Monaco, qui bat Angers sur la plus petite des marges

Grâce à un unique but marqué au quart d'heure de jeu par Stevan Joveti?, Monaco a battu Angers sur la plus courte des marges pour offrir à Robert Moreno sa première victoire en Ligue 1. L'ASM passe neuvième avant les autres résultats de la journée, pendant que le Sco enchaîne un quatrième match de championnat sans victoire et pourrait tomber à la quinzième place.

Monaco 1-0 Angers

Monaco se saborde, Lille respire

Deux beaux fronts, un seul sourire

Quand première rime avec première. L'une fait le bonheur de Joveti?, auteur de son tout premier pion cette saison toutes compétitions confondues - le seul de la partie -. L'autre va rendre heureux Moreno, qui a obtenu sa toute première victoire dans le championnat de France. Un but splendide, pour le gain d'un match étriqué : voilà ce qu'il faut retenir de ce Monaco-Angers comptant pour la 23journée de Ligue 1.En second lieu, il faut rappeler que Monaco n'est pas guéri malgré ce succès sur la plus petite des marges mais atteint la neuvième place du championnat. Et que s'il n'a pas démérité, le Sco n'a su refaire son retard concédé dès le début de la rencontre et pourrait tomber en quinzième position avant le week-end. Bref, un 1-0 pas fou avec ses conséquences.Retombé dans la galère après une - très - coutre période de mieux avec notamment une bonne performance contre le Paris Saint-Germain (3-3), l'ASM accueille Angers sans ses deux expulsés du week-end Martins et Bakayoko. De quoi lancer ou relancer la recrue Fofana, l'expérimenté Fàbregas, le discret Silva et l'irrégulier Joveti?. Le Monténégrin, justement, est donc le premier à redonner un peu de couleur à son club : au quart d'heure Lire la suite de l'article sur SoFoot.com