Stress, insomnie, virus... comment la grève met notre corps à rude épreuve

Insultes, bousculades, bagarres... Huit jours après le début de la grève contre la réforme des retraites, la tension est de plus en plus palpable dans les transports en commun comme sur la route. À mesure que le conflit s'enlise, et avec lui la possibilité de poser des congés ou de travailler à distance, la patience des usagers se réduit comme peau de chagrin.« J'en ai ras le bol », craque Emma, 50 ans, tout essoufflée quand nous la croisons ce jeudi matin sur les quais de Seine, alors que les syndicats viennent d'annoncer qu'il n'y aura sans doute pas de trêve à Noël. « Je marche deux heures le matin, deux heures le soir. J'ai des courbatures partout, des ampoules entre les orteils », témoigne-t-elle. VIDÉO. Les Parisiens fatigués par la grève : « C'est l'horreur, tout le monde souffre » Le lot de nombreux travailleurs touchés directement par le mouvement ? Depuis le début de la grève, cette employée de restaurant parcourt, chaque jour, 15 km à pied, et, aussitôt arrivée, elle doit assurer le service du midi. « Le soir, je prends un bain et je me couche à 20 heures, je suis achevée. »«Lorsque la crise dure, l'organisme se fatigue»Un peu plus loin, Messiah, qui travaille dans une pizzeria, a beau être en pleine forme du haut de ses 19 ans, les réveils 2 heures plus tôt, les bus qui n'arrivent pas le soir, font flancher « son moral et son physique ». « Comme je ne peux pas rentrer, ma grand-mère vient me chercher en voiture à 23 heures. » À côté, sa copine presse le pas. Il est 10h55, son entretien d'embauche était à 10h30, elle s'est pourtant levée à 6 heures.A l'hôpital de Longjumeau (Essonne) et de Versailles (Yvelines), la médecin urgentiste Isabelle Catala a eu dix demandes d'arrêt maladie ces deux derniers jours. « Les patients ne parlent pas directement de la grève mais ils évoquent un état de fatigue et de fébrilité. »« Il y a deux temps, analyse Pierre Canouï, ...