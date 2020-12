Stress, dépression, burn-out... : des salariés arrêtés dans un tiers des entreprises en 2019

Dans les grandes entreprises, la proportion monte à 60%.

Un tiers des entreprises françaises ont été confrontées à un arrêt maladie lié à des risques psychosociaux ou RPS (stress, dépression, burn-out...) en 2019, selon le 6e baromètre des accidents du travail et des maladies professionnelles publié lundi 14 décembre par le cabinet d'audit et de conseil BDO.

Ce constat est "récurrent depuis six ans avec une moyenne de 33% des entreprises concernées par ces arrêts liés aux RPS", selon le baromètre réalisé de février à septembre 2020. "15% des arrêts de travail dans le cadre d'un RPS ont été qualifiés en accident du travail, contre 12% en 2018, et 10% ont débouché sur une maladie professionnelle", selon l'enquête.

Les grandes entreprises sont davantage confrontées à ces arrêts liés aux RPS (60%) contre 18% des PME et 28% des ETI (entreprise de taille intermédiaire).

Un employé sinistré pour 82% des entreprises

Parmi les entreprises interrogées, 82% ont déclaré au moins une fois un sinistre affectant un salarié (accident de travail avec arrêt, accident de trajet ou maladie professionnelle), un chiffre très légèrement en baisse (85% en 2018). Plus de trois quarts des cas sont des accidents du travail avec arrêt (78%) et 16% sont des accidents de trajet, "en recrudescence" (14% en 2018), selon l'enquête. Six pour cent sont des maladies professionnelles.

Par ailleurs, 48% des sociétés interrogées ont fait remplacer une personne pour cause d'accident du travail ou de maladie profesionnelle en 2019. Dans plus de neuf cas sur 10 (91%), ce remplacement a été définitif. Les grandes entreprises sont davantage concernées (62%) contre 44% pour les ETI et 37% pour les PME.

Les reclassements à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont de plus en plus fréquents depuis trois ans , selon l'enquête selon laquelle 28% des société interrogées ont eu recours à un reclassement à la suite d'un accident du travail ou une maladie professionnelle en 2019, contre 18% en 2018 et 21% en 2017. Huit pour cent des entreprises ont été contraintes de licencier un salarié à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en 2019 contre 10% en 2018.

Le baromètre a été réalisé par téléphone auprès de 300 entreprises de plus de 50 salariés (41% de plus de 500 salariés), de tous secteurs, implantées en France et qui totalisent 1,2 million de salariés.