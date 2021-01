Stratégie vaccinale : Emmanuel Macron réunit des ministres lundi à l'Élysée

Les critiques ne faiblissent pas contre le gouvernement, accusé d'avoir mis en place une stratégie trop lente et trop prudente.

Emmanuel Macron à Bormes-les-Mimosas, le 30 décembre 2020. ( POOL / SEBASTIEN NOGIER )

Sous le feu des critiques pour la lenteur de la campagne de vaccination, Emmanuel Macron préside lundi 4 janvier à l'Élysée une "réunion de suivi" de la vaccination anti-Covid en France, a affirmé la présidence.

Il s'agit "d'une réunion de travail et de suivi sur les vaccins" avec le chef du gouvernement Jean Castex et les ministres concernés qui seront présents autour du chef de l'État, a ajouté cette source, sans plus de précision.

516 personnes vaccinnées au 1er janvier

Un Conseil de défense sanitaire et un Conseil des ministres sont prévus en principe mercredi.

La polémique reste vive sur la lenteur de la campagne de vaccination en France, où la rentrée scolaire et le retour des fêtes, doublés de la menace de nouveaux variants plus contagieux du Covid-19, font craindre un rebond de l'épidémie. Avec 516 personnes vaccinées au 1er janvier selon le ministère de la Santé, les critiques ne faiblissent pas contre le gouvernement, accusé d'avoir mis en place une stratégie trop lente et trop prudente par rapport à certains de ses voisins européens.

Les images des soignants de plus de 50 ans qui ont reçu leur piqûre ce week-end, alors que la campagne devait uniquement concerner les résidents et les personnels de santé à risque des Ehpad dans sa toute première phase, n'ont pas fait taire les mécontents.

"Je considère qu'aujourd'hui on est face à un scandale d'État", a fustigé lundi le président de la région Grand Est , Jean Rottner (LR), sur France 2, en pointant "une forme d'impréparation, d'irresponsabilité" du gouvernement.

"Il faut que les choses s'accélèrent" , a-t-il poursuivi, en réclamant que les collectivités locales puissent, "une fois les stocks européens écoulés, être à l'origine de commandes de vaccins" et que "tous les professionnels de santé" soient autorisés à vacciner.