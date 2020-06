Strass et Bayat

Depuis plus de quatre ans, l'influent Mogi Bayat est au centre du recrutement du FC Nantes, sans pour autant être salarié du club. Omniprésent, l'agent a posé une main de maître sur l'effectif des Canaris, dont il contrôle désormais majoritairement les allées et venues. Soupçonné dans l'affaire dite du "Footbelgate", il continue d'avancer avec des méthodes qui ne font pas franchement l'unanimité auprès des supporters.

"Je ne souhaite pas être le directeur sportif de Nantes (...) Il n'y a aucun joueur qui vient à Nantes qui n'est pas validé par la cellule de recrutement, l'entraîneur,..."Mogi Bayat répond, en direct, dans l'#AfterFoot, sur ses liens avec le FC Nantes #RMCLive pic.twitter.com/tblFaZL4Hk -- After Foot RMC (@AfterRMC) June 15, 2020

Deux ans. Deux longues années que Mogi Bayat ne s'était pas exprimé publiquement et aussi longuement. Lui, l'homme de l'ombre qui ne veut surtout pas donner du biscuit aux médias, l'a pourtant fait, ce lundi soir au micro de RMC. Pendant près d'une demi-heure, l'agent franco-belgo-iranien a livré une partition presque lunaire pour éclairer sur sa fonction. Entre comparaison avec Nelson Mandela et réponses souvent à côté des questions qui fâchent, l'homme d'affaires a fait joujou avec la rhétorique. Comme lorsqu'on lui rappelle que les journalistes et agents belges lui reprochent d'avoir tué le football national, à cause de son omniprésence dans tous les dossiers, lui dont le petit frère Mehdi est à la fois propriétaire de Charleroi et président de la Fédération belge :(sur les ventes de joueurs des clubs belges, N.D.L.R.), rétorque-t-il.C'est tout cela, Mogi Bayat. Un communiquant hors pair, bavard et malin, qui a la grande force de toujours retourner la situation à son avantage.