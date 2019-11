Strasbourg : un léger tremblement de terre a secoué la ville quelques secondes

Un léger tremblement de terre a été ressenti ce mardi à Strasbourg et ses alentours. Il était 14 h 38 quand les murs des immeubles ont tremblé pendant quelques secondes. Des forages géothermiques pourraient être à l'origine du séisme. Cette secousse a atteint une magnitude de 3,3 sur l'échelle de Richter, selon le Réseau national de surveillance sismique (RéNaSS) de Strasbourg, au lendemain d'un séisme dans la Drôme. Mais a priori rien ne relie de commun ces tremblements de terre. Pour le RéNass celui de mardi est «induit», c'est à dire causé par une activité humaine. Selon l'institut de Physique du Globe de Strasbourg, contacté par Le Parisien, la magnitude serait légèrement inférieure, 3 sur l'échelle de Richter. pic.twitter.com/5JyjZvDSzp-- FranceSeisme (@FranceSeisme) November 12, 2019 Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) du Bas-Rhin a indiqué à l'AFP avoir reçu dans les minutes ayant suivi la secousse « une cinquantaine d'appels », ayant entraîné vers 15 heures trois interventions des pompiers, notamment pour la fissure d'un bâtiment à Schiltigheim, au nord de Strasbourg, et pour la chute de briques d'une cheminée. Le siège de Pôle emploi a été évacué, selon l'Alsace.Les autorités allemandes du Land du Bade-Wurtemberg, l'épicentre de ce séisme a été localisé à 6 km à l'est de Strasbourg et à 2 kilomètres au nord de la ville frontalière allemande de Kehl, sur la rive opposée du Rhin.La piste des forages géothermiquesÀ l'institut de Physique du Globe de Strasbourg, on situe l'épicentre « vraisemblablement au nord de Strasbourg ». « Il s'agit d'un choc bref, qui n'a duré que quelques secondes. Sur une fissure, certainement préexistante, deux blocs de croûte terrestre ont glissé l'un contre l'autre sur une petite surface », explique aux DNA Jérôme Van der Woerd, chargé de recherches au CNRS dans cet institut. Pour le ...