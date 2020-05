Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Strasbourg reprend l'entraînement Reuters • 12/05/2020 à 20:14









par Matthieu Cointe (iDalgo) À la demande des joueurs, le Racing Strasbourg a repris l'entraînement ce mardi pour des séances physiques individuelles. Les hommes de Thierry Laurey prennent leurs précautions et n'oublient pas de respecter les gestes barrières durant les exercices. Ils ont été séparés en quatre groupes de six avec des plages horaires aménagées le matin et l'après-midi. Cet entraînement devrait se poursuivre jusqu'au 29 mai, date du départ en vacances. Pour rappel, Strasbourg était 10ème du championnat avec 38 points à l'issue de la 28e journée, avant l'annonce du confinement.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.