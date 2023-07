Strasbourg : qui vivra, Vieira

Le Racing Club de Strasbourg a annoncé ce dimanche l'arrivée de Patrick Vieira sur le banc alsacien. Un pari pour le club, qui lance un nouveau cycle, mais aussi pour Vieira, qui souhaite faire décoller pour de bon sa carrière d'entraîneur.

« Patrick Vieira s’est engagé aujourd’hui (dimanche, NDLR) pour trois ans en faveur du Racing Club de Strasbourg Alsace, dont il devient l’entraîneur. » Contrairement à d’autres clubs de Ligue 1, le Racing n’aura pas tardé à officialiser son nouvel entraîneur. Passé sous la coupe de BlueCo, consortium américain également propriétaire de Chelsea, il y a moins de deux semaines, le club alsacien a posé les premières pierres de sa nouvelle ère en intronisant l’entraîneur français de 47 ans sur le banc, quelques jours après le départ de Frédéric Antonetti. Un choix osé de la part de la direction strasbourgeoise, qui suscite autant la curiosité que des doutes légitimes.

Un visage connu…

La gestion de BlueCo à Chelsea laissait transparaître quelques indices sur ce qui attend Strasbourg. Les Américains n’hésitent pas à aligner les billets et souhaitent surtout avoir du clinquant. En nommant Patrick Vieira, ils s’assurent un entraîneur dont la réputation dépasse largement l’Hexagone grâce à sa carrière en tant que joueur, mais aussi son expérience de coach depuis 2013. « Formé à l’AS Cannes, l’ancien milieu de terrain international, champion du monde en 1998 et champion d’Europe en 2000, a effectué une très grande carrière dans les plus prestigieux clubs européens (AC Milan, Arsenal, Juventus, Inter, Manchester City), avant de devenir entraîneur, rappelle le RCSA dans son communiqué . D’abord auprès des catégories de jeunes de Manchester City, puis aux commandes de l’équipe première de New York City (MLS), de l’OGC Nice (Ligue 1) et de Crystal Palace (Premier League) », dont l’aventure d’un an et demi à Londres s’est terminée le 14 mars dernier.…

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com