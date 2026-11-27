Le marché de Noël de Strasbourg le 27 novembre 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Vin chaud, pain d'épices et illuminations : le célèbre marché de Noël de Strasbourg a ouvert ses portes vendredi pour quatre semaines de festivités, attendues avec impatience par des commerçants éprouvés par les violences en marge de la récente mobilisation sociale.

Dans les boutiques des rues piétonnes, comme dans les quelque 300 chalets parsemant les zones touristiques, "les commerçants sont plutôt optimistes", assure à l'AFP Gwenn Bauer, président de l'association les Vitrines de Strasbourg qui regroupe environ 700 enseignes.

Du fait des violences ayant émaillé les récentes manifestations, certains professionnels ont accusé "jusqu'à 70% de perte de chiffre d'affaires" le samedi, selon M. Bauer. Ces pertes "ne se rattraperont pas", mais les foules immenses qui envahissent traditionnellement Strasbourg en décembre pourraient leur redonner du baume au coeur, espère-t-il.

Organisé depuis 1570, le marché de Noël attire chaque année plus de trois millions de visiteurs, dont beaucoup d'étrangers. Vendredi après-midi, avant même le lancement officiel de la manifestation, une foule polyglotte se pressait déjà entre les chalets proposant objets décoratifs, bretzels ou friandises.

Katie, une touriste trentenaire venue du Colorado qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, confie avoir "entendu parler des manifestations et des violences en France". "Mais ça ne m'a pas effrayée, je suis venue quand même", sourit-elle.

"Je ne suis pas inquiète, je ne pense pas que ça aura un impact sur la fréquentation", renchérit Stéphanie, 57 ans, qui a souhaité aussi garder l'anonymat. Elle tient un stand de pain d'épices au pied de l'hôtel de ville, dont la façade a été spécialement redécorée pour l'occasion avec un colombage géant en trompe-l'oeil.

Le marché de Noël de Strasbourg le 27 novembre 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Dans les hôtels, où "décembre est une période très demandée", "on a cette année un retard de réservation dans les faubourgs" de la ville, "mais on espère que la demande va revenir", positive Véronique Siegel, présidente de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) du Bas-Rhin.

Grâce à un "dispositif de sécurité exceptionnel", l'enjeu est de faire de cette édition 2026 "un temps apaisé", qui "permettra aussi aux uns et aux autres de récupérer" après les violences et pillages de magasins survenus le 17 octobre lors d'une manifestation contre la vie chère, a souligné en amont de l'événement la maire (PS) Catherine Trautmann.

Le marché, doté de 4,2 millions d'euros de budget (dont 1,5 million pour la sécurité), doit s'achever le 24 décembre. Une prolongation de trois jours supplémentaires avait été envisagée, mais les organisateurs y ont renoncé pour permettre aux policiers et gendarmes de se reposer.