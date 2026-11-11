Strasbourg met en place un système de billetterie solidaire

La définition du foot populaire. A l’occasion de la réception du TFC ce samedi au Stade de la Meinau dans le cadre de la 9 e journée de D1 féminine, le RC Strasbourg a mis en place un système de billetterie suspendue. Comparable au traditionnel cafè suspiso en vogue dans les troquets napolitains, le principe est simple : toute personne qui achète une place sur la billetterie du match peut en acheter une deuxième qui sera offerte à une personne en difficulté financière , via « à une association partenaire sélectionnée par le Racing ».

« Un geste simple pour partager l’émotion du stade et faire naître une nouvelle passion », se félicite le club alsacien, dont l’équipe féminine est actuellement 8 e de Première Ligue.…

JD pour SOFOOT.com