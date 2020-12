Strasbourg : les véhicules sans vignette Crit'Air pourront circuler jusqu'en 2022

Une interdiction devait initialement entrer en vigueur au 1er janvier 2021, mais "en raison de la crise sanitaire et du report des élections municipales, l'Etat a accordé un délai d'application supplémentaire de cette mesure".

Les véhicules sans vignette Crit'Air pourront circuler un an de plus à Strasbourg. La Ville et la Métropole ont annoncé mardi 30 décembre qu'elles allaient retarder d'un an l'interdiction de circulation des véhicules sans vignette Crit'Air, qui sera donc effective au 1er janvier 2022.Cette interdiction, qui correspond à la mise en place d'une Zone à faibles émissions (ZFE), devait initialement entrer en vigueur au 1er janvier 2021, mais "en raison de la crise sanitaire et du report des élections municipales, l'Etat a accordé un délai d'application supplémentaire de cette mesure", précisent la Ville et la Métropole dans un communiqué commun.

Dans la ville dirigée par l'écologiste Jeanne Barseghian, d'autres mesures présentent un calendrier inchangé malgré la crise : les véhicules Crit'Air 5 seront également interdits dans la ZFE à partir du 1er janvier 2022. La mairie et l'Eurométropole rappellent aussi qu'une "première ZFE dans le centre-ville de Strasbourg" a été instaurée en 2018 pour les véhicules de livraison.

Trop de dépassements des seuils de pollution

Selon l'Eurométropole, les niveaux de pollution enregistrés dans les 33 communes qui la composent "dépassent régulièrement les seuils européens et les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé", notamment pour les émissions d'oxyde d'azote (NOx) et les particules fines PM2,5 (diamètre inférieur ou égal à 2,5 microns). Elle assure que 60% des émissions de NOx et 23% des particules fines proviennent des transports routiers.

En juillet, le Conseil d'Etat avait estimé que l'Etat n'avait pas "pris des mesures suffisantes propres à assurer" la réduction des niveaux de particules fines et de dioxyde d'azote dans huit villes et régions. Barbara Pompili, tout juste nommée ministre de la Transition écologique, s'était engagée après la condamnation de l'Etat à "mettre fin à ces dépassements grâce à la création obligatoire d'ici à six mois de zones à faibles émissions qui interdisent la circulation des véhicules les plus polluants".

Mais compte tenu du contexte sanitaire, le ministère de la Transition écologique a annoncé aux collectivités concernées - Aix-Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur, Toulon-Provence-Méditerranée, Toulouse, Montpellier-Méditerranée et Rouen-Normandie - que la mise en place des ZFE était attendue courant 2021 plutôt qu'au 1er janvier.

Selon une étude publiée par Santé publique France en 2016, la pollution de l'air est à l'origine de 48.000 décès prématuré par an dans le pays.