Strasbourg : Julien Stéphan, la fin de l'aventure alsacienne

Strasbourg a annoncé ce lundi la mise à pied de Julien Stéphan, victime des très mauvais résultats cette saison (1 victoire en 18 matchs) après un premier exercice réussi. À 42 ans, le jeune entraîneur continue d'apprendre le métier.

L'histoire entre Strasbourg et Julien Stéphan avait débuté par une défaite à la Meinau contre Angers , un après-midi d'août 2021, et s'est donc terminée face au même adversaire, dans le même jardin et par une élimination de la Coupe de France au bout d'une séance de tirs au but perdue par les Alsaciens (0-0, 4-5 ta.b.). Ce lundi midi, le Racing a annoncé la décision du président Marc Keller de mettre à pied l'entraîneur , alors que l'intérim sera assuré par Mathieu Le Scornet, son bras droit. Le technicien paie les mauvais résultats et la spirale infernale dans laquelle son équipe s'est embourbée cette saison., insistait-il vendredi soir. Une victoire qu'il n'aura connue qu'une fois en dix-huit rencontres disputées avec Strasbourg en 2022-2023 ( 3-2 à Angers , le 9 octobre).

??????????́ ????????Le Président du Racing, Marc Keller, a notifié ce matin à Julien Stéphan, entraîneur de l'équipe professionnelle, sa mise à pied à titre conservatoire. L'intérim sera assuré dès aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre par Mathieu Le Scornet ⤵️

— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 9, 2023En novembre, Stéphan était déjà sous la menace, et il se murmurait que le but égalisateur de Habib Diallo à la 87du match contre Lorient avant la trêve de la Coupe du monde l'avait sauvé., avait-il soufflé à l'époque.