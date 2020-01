Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Strasbourg et Saint-Étienne se font peur mais filent en huitième Reuters • 18/01/2020 à 20:13









Strasbourg et Saint-Étienne se font peur mais filent en huitième par Hugo Chalmin (iDalgo) Les deux pensionnaires de Ligue 1, Saint-Étienne et Strasbourg, se sont fait peur lors des 16èmes de finale de Coupe de France samedi. Face à Angoulême, club de National 3, le RCS a fini par s'imposer 1-5. Après l'ouverture du score de Lucas Franco à la 6ème minute pour les Charentais, les Alsaciens réagissent à la 34ème minute par l'intermédiaire de Kevin Zohi. Les hommes de Thierry Laurey accélèrent dans la foulée et inscrivent trois buts supplémentaires en l'espace de dix minutes. Le plus dur est fait pour les Strasbourgeois qui finissent par décrocher leur billet pour les huitièmes de finale. En ce qui concerne l'ASSE, la qualification a été obtenue dans la douleur contre le Paris FC. L'avant dernier de Ligue 2 prend l'avantage à la 24ème minute grâce à Jérémy Ménez. La formation stéphanoise égalise peu de temps après. Menés une nouvelle fois à la 56ème minute, les hommes de Claude Puel se remettent à Abi (70ème) et à Debuchy (76ème) pour s'imposer.

