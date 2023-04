Strasbourg enfonce Limoges, Paris surclasse Roanne

Deux semaines plus tôt, Bryce Jones envoyait Beaublanc en transe avec un énorme panier primé sur Victor Wembanyama pour renverser Boulogne-Levallois au buzzer (84-83). Trois défaites consécutives plus tard, la fin de soirée magique contre les Metropolitans 92 est déjà loin. Samedi soir, le CSP Limoges s'est lourdement incliné sur son parquet contre Strasbourg (76-93), quatre jours après avoir déjà affiché un visage inquiétant face à Blois (79-98). Un étage plus haut au classement, le Paris Basketball a sans doute sorti Roanne de la course aux play-offs tout en conservant ses espoirs de disputer la phase finale. La rencontre aller entre les deux équipes, le 20 novembre à Vacheresse, avait accouché du match le plus prolifique de la saison (115-110 pour Paris). Celle de samedi à la Halle Carpentier a suivi un chemin similaire (120-107). Enfin, Le Portel et Nanterre se sont imposés et s'approchent un peu plus du maintien. Les Nordistes ont poussé Fos-sur-Mer un peu plus proche de l'ascenseur vers la Pro B (97-70). De son côté, Nanterre a résisté à Blois (78-70) et devrait rester une saison de plus dans l'élite après s'être fait une belle frayeur en occupant la zone rouge fin février.

