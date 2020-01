Strasbourg : Emile Jung, l'ancien chef triplement étoilé, est mort

Son établissement « Au Crocodile » était une institution de la gastronomie strasbourgeoise et française. Son ancien chef Emile Jung est décédé lundi, jour de l'annonce du palmarès 2020 du guide Michelin.Agé de 78 ans, Emile Jung est décédé des suites d'une longue maladie, a précisé son épouse à l'AFP, confirmant une information des Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).Après avoir exploité pendant dix ans un restaurant à Masevaux dans le Haut-Rhin, où il avait déjà une étoile au guide Michelin, le chef s'était installé en 1971 à Strasbourg.Il avait repris avec son épouse Monique Jung le restaurant Au Crocodile, qui tient son nom d'un crocodile empaillé, toujours en place dans le restaurant, rue de l'Outre, à deux pas de la place Kléber. Tous deux anciens élèves du lycée hôtelier de Strasbourg, le couple Jung obtient rapidement une première étoile, puis une deuxième dès 1975. La consécration de la troisième étoile du célèbre guide rouge arrivera en 1989, autour de plats comme le sandre à la choucroute et aux baies de genièvre ou la caille farcie au foie gras. Sandre aux baies de genièvre à la choucroute Soucieux de transmettre son savoir aux jeunes cuisiniers, Emile Jung rendait aussi régulièrement des hommages culinaires à des écrivains, comme, par exemple, à Victor Hugo à l'occasion du bicentenaire de sa naissance en 2002. Le Crocodile a conservé ses trois étoiles au Michelin treize ans, jusqu'en 2002, devenant l'une des tables les plus réputées de France. Emile Jung en a laissé les rênes en 2009 pour prendre sa retraite. Gwendal Poullennec, le directeur du célèbre guide rouge, lui a rendu hommage : « Il a porté très haut le patrimoine gastronomique français et alsacien ». Gwendal Poullennec salue la mémoire du chef Émile Jung, disparu ce matin. "Il a porté très haut le patrimoine gastronomique français et alsacien." pic.twitter.com/GpqU9jL25e-- Le guide ...