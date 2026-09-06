Strasbourg écrase Troyes

Troyes 2-6 Strasbourg

But : Mille (9 e ) et Le Douaron (90 e +5) pour l’ESTAC // Ortega (40 e ), Sousa (42 e ), Reyna (57 e ) Amo-Ameyaw (85 et 88 e ) et Harder (90 e +3) pour le Racing

Strasbourg enchaîne. Sévèrement battu 4-0 par Marseille lors de la première journée, le Racing s’est relevé, d’abord en battant Lens la semaine dernière, et ce dimanche à Troyes où les hommes d’Hugo Oliveira ont produit un récital offensif en deuxième mi-temps. Pourtant Menés au score dès l’entame par l’ESTAC, les Strasbourgeois se sont réveillés grâce à leur recrues du mercato estival pour empocher leur deuxième victoire de la saison.…

MBC pour SOFOOT.com