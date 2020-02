Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Strasbourg assure à la Meinau face à Reims Reuters • 09/02/2020 à 19:08









par Hugo Chalmin (iDalgo) À l'occasion de la 24ème journée de Ligue 1, Strasbourg recevait Reims à la Meinau pour tenter d'y décrocher sa 11ème victoire de la saison en championnat. Et les Alsaciens ont parfaitement accompli leur mission en s'imposant sur le score de 3 à 0. Et pourtant, la partie a mis du temps à se décanter. Au terme d'une première période plutôt en faveur des hommes de Thierry Laurey, les deux formations sont à 0-0 à la pause. Dès le retour des vestiaires, le Racing accélère et se voit récompensé de ses efforts à la 50ème minute avec un but de Djiku. Les Strasbourgeois assurent leur succès en doublant la mise à la 82ème minute par l'intermédiaire de Waris, avant que Lala ne vienne inscrire un troisième but, sur penalty, dans le temps additionnel. 10ème du classement, à égalité avec son adversaire du soir, avant la rencontre, le RCS se glisse provisoirement à la 6ème place du championnat, en attendant le déplacement de l'Olympique Lyonnais au Paris St-Germain.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.