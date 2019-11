«Stop à l'islamophobie» : quatre questions sur une marche qui ne fait pas l'unanimité

Depuis son annonce, la marche pour « dire Stop à l'islamophobie » prévue dimanche prochain à Paris fait beaucoup réagir. Rendu public le 1er novembre, l'appel - lancé par des personnalités en grande majorité issues ou proches de la gauche - fait notamment référence au contexte actuel de tensions autour du voile.Quel est le but de cette marche ?L'objet est de dénoncer la « stigmatisation » des musulmans dans notre pays. « L'islamophobie en France est une réalité. [...] Il faut aujourd'hui s'unir et se donner les moyens de la combattre, afin que plus jamais, les musulmanes et les musulmans ne puissent faire l'objet de tels traitements », clament les signataires.Cet appel a été lancé après une série de polémiques concernant de près ou de loin la religion musulmane, notamment autour du port du voile pour les femmes qui accompagnent les sorties scolaires. LIRE AUSSI > « J'en ai marre d'avoir peur » : elles portent le voile en France et nous racontentLe contexte est devenu encore plus tendu après l'attaque de la mosquée à Bayonne le 28 octobre, qui a causé deux blessés. « En très peu de temps, énormément de sujets stigmatisants pour les musulmans sont apparus dans l'actualité », regrette auprès du Parisien le député LFI Ugo Bernalicis, l'un des signataires du texte. « Le climat s'est beaucoup envenimé. Il faut, à un moment donné, dire stop », renchérit la sénatrice EELV Esther Benbassa. Qui appelle à manifester ?L'appel, lancé dans Libération le 1er novembre, a été lancé par quelques groupes et personnalités, dont Madjid Messaoudene, élu de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et le Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF). Plusieurs centaines de personnalités l'ont ensuite signé : responsables politiques de gauche, associatifs, militants, etc. On y retrouve, notamment, l'ensemble des députés de la France insoumise, la militante féministe Caroline de Haas, l'ancien ...