Stock de matières premières critiques: le CESE appelle à mutualiser l'effort au niveau européen

Le Conseil économique, social et environnemental (Cese) le 16 octobre 2023, à Paris ( POOL / Miguel MEDINA )

La constitution d'un stock de matières premières critiques "exclusivement national" serait "coûteux et peu efficace", a estimé le Conseil économique, social et environnemental (Cese) dans un projet d'avis devant être adopté mercredi, appelant à mutualiser l'effort au niveau européen.

L'organisation préconise la mise en place d'un "modèle hybride" avec d’un côté un stock européen "mutualisé et sécurisé pour les matières les plus critiques", et de l'autre des "stocks nationaux ciblés sur les besoins de souveraineté", dans un avis qui doit être adopté mercredi et que l'AFP a consulté.

À ses yeux, un "stock exclusivement national pour toutes les matières serait coûteux et peu efficace", d'autant que la sécurisation de stocks face aux questions de "renouvellement, qualité, vol ou destruction" serait "un enjeu à part entière".

D'un autre côté, "un modèle exclusivement européen laisserait les besoins de souveraineté de la France (défense, énergie, santé) non couverts".

L'Elysée a annoncé lundi vouloir doter le pays de "stocks stratégiques" de "terres rares et certains métaux prioritaires", qui seraient piloté par la Caisse des dépôts.

Le bras financier de l'État doit consulter les industriels des secteurs stratégiques (défense, aéronautique...) utilisant ces matières premières incontournables, avec l'objectif d'être opérationnel dès 2027.

"Cela montre la voie à suivre, c'est bien d'avoir un premier pas mais il va falloir embarquer tout le monde", a estimé mercredi sur Radio Classique Sylvain Boucherand, rapporteur de l'avis du CESE.

"On estime qu'il faut une approche vraiment globale sur les matières premières", de manière plus générale, l'organisation évoquant notamment la question des engrais, essentiels à l'agriculture et que l'Europe exporte massivement.

Certains métaux et minéraux sont incontournables dans la fabrication de produits industriels clés: infrastructures énergétiques, moyens de transport ou équipements militaires par exemple.

Le CESE, qui planche sur le sujet depuis plusieurs mois, cite parmi les ressources les plus critiques pour la souveraineté le cuivre, certaines terres rares, les aimants permanents, le gallium, le germanium, le graphite, le tungstène ou l'antimoine, ou donc les engrais.

Il préconise aussi de constituer "un inventaire des stocks de matières en usage et des flux de déchets exportés", afin d'arbitrer "matière par matière entre importation, extraction et recyclage".

En tout cas, "il n'y aura pas de souveraineté sans reconstruction en France des capacités de raffinage, de transformation et de recyclage" de ces matériaux, estime le CESE.