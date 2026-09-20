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Still a aimé que Romain Faivre lui dise de se taire
information fournie par So Foot 20/09/2026 à 20:53
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Still a aimé que Romain Faivre lui dise de se taire

Still a aimé que Romain Faivre lui dise de se taire

Les nerfs à vif. Auxerre a serré les dents pour se défaire de Brest ce dimanche (2-1). Les hommes de Will Still étaient menés au score à la mi-temps, ce qui n’a pas du tout plu au coach belge. Il n’a pas hésité à secouer son équipe et à faire entrer deux joueurs dès le retour des vestiaires, Romain Faivre et Naouirou Ahamada . Cela a porté ses fruits puisque Cameron Archer a rapidement égalisé (47e) et que le CSC de Raphaël Le Guen a offert la victoire à l’AJA (83 e ). Directement impliqué sur le but, Romain Faivre a réagi en faisant un geste de silence vers son banc .

Will Still a été interrogé sur cette réaction en conférence de presse. « Ce geste m’était destiné, c’était bien pour moi , a-t-il confirmé. À son entrée, je lui parle et je lui demande de faire la différence. Il faut savoir piquer les mecs. Moi, je l’applaudis . On en a rigolé ensemble dans le vestiaire après la rencontre. » Il a développé son propos sur Ligue 1+ : « Les joueurs entrés ont apporté un vrai plus et c’est très important. Je leur ai dit qu’ils pouvaient être mécontents que je ne les fasse pas commencer et que c’était leur rôle d’impacter le match. Quand une opportunité se présente, il faut la choper. Ils l’ont fait de très belle manière. J’apprécie les réactions de bonhomme et je sais les reconnaître ! »

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