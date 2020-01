Stévy Nzambé : " Des Irakiens se demandent qui dirige vraiment leur pays "

Le Gabonais Stévy Nzambé (28 ans) évolue depuis le mois d'août dernier à Al-Zawraa, un club basé à Bagdad. Passé par les équipes B de Troyes et Marseille, le défenseur raconte son quotidien dans la capitale irakienne, où le général iranien Qassem Soleimani a été tué le 3 janvier dernier par une frappe d'un drone américain.

"Si la situation devait devenir dangereuse pour nous, nos dirigeants nous diraient de quitter le pays, au moins temporairement."

Je suis au courant de ce qui s'est passé, et de la riposte iranienne sur une base américaine située en Irak. Mais à Bagdad, qui est une ville immense et très étendue, il y a des endroits qui sont très calmes. C'est le cas du quartier où je vis. J'ai appris en regardant la télé et aussi à la suite des appels de mes proches qu'un militaire iranien avait été tué à Bagdad. Les manifestations pour protester contre sa mort ont eu lieu très loin d'où je suis. Ma famille, mes amis sont à la limite plus inquiets que moi.Oui, mais les manifestants avaient l'habitude de se retrouver tous dans un endroit bien précis de la ville. Il n'y a pas de manifestation dans chaque quartier. J'ai su qu'il y avait eu des morts, des blessés. Mais dans mon quartier, et dans d'autres, nous ne sommes pas affectés par les manifestations, même quand il y a des violences.Si, bien sûr. Avec un Nigérian et un Mauritanien, nous sommes trois étrangers.On est tous dans le même hôtel. Nous avons un chauffeur mis à notre disposition, pour nous conduire à l'entraînement, ou en ville si on veut aller dans un centre commercial, boire un café ou aller au restaurant. Il ne va pas nous emmener n'importe où. Et puis, grâce aux personnes qui travaillent à l'hôtel, on est au courant de ce qui se passe. Par exemple, ce sont eux qui nous disaient que les manifestations contre le pouvoir avaient lieu à tel endroit. Ou qu'il y a des barrages de police à un autre, qu'il faut éviter tel itinéraire, car les véhicules sont fouillés et que cela peut prendre beaucoup de temps.