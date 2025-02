Steve Witkoff, magnat de l'immobilier et homme de main de Trump au Moyen-Orient

L'envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, lors de la conférence de presse du président américain et du Premier ministre israélien à la Maison Blanche, le 4 février 2025. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Il n'a aucune expérience en politique étrangère mais des talents de négociateur et est connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche: l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, fait déjà beaucoup parler de lui.

A 67 ans, ce magnat de l'immobilier, tout comme son patron dont il est très proche, est crédité d'avoir joué un rôle-clé dans les négociations du cessez-le-feu dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas, en début d'année.

Celui-ci est entré en vigueur le 19 janvier, la veille de l'investiture du président américain pour un second mandat.

Cette semaine, il est monté au créneau pour défendre la proposition choc du président américain qui a dit mardi vouloir prendre "possession" de la bande de Gaza dévastée en y déplaçant les Palestiniens.

"Lorsque le président parle de +faire le ménage+, il parle de rendre (Gaza) habitable", expliquait-il devant une cohorte de journalistes à la Maison Blanche, peu avant la conférence de presse conjointe de M. Trump et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en visite à Washington.

A ses côtés, le conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, murmure: "Question immobilier, il s'y connaît!".

"Une vie meilleure n'est pas forcément liée au lieu physique dans lequel vous vous trouvez", a-t-il renchéri le même jour sur la chaîne Fox News, semblant faire fi de toutes les complexités du conflit israélo-palestinien, vieux de plusieurs décennies.

Le président américain n'a que des louanges pour lui.

"Steve, lève-toi, Steve, s'il te plaît. Quel travail vous avez fait. Un très bon travail. Vous avez fait un travail fantastique", a-t-il dit lors de cette même conférence de presse.

C'est à ce milliardaire, ami et partenaire régulier du président sur les greens, qu'est revenu la tâche d'introduire le président lors de sa fête d'investiture dans un centre de conférences dans la capitale, le 20 janvier.

- Pas une négociation immobilière -

Bien que complètement néophyte en diplomatie, M. Witkoff a été nommé à ce poste d'émissaire pour le Moyen-Orient dès le 12 novembre, soit quelques jours seulement après l'élection présidentielle remportée par Donald Trump.

Comme en signe de sa proximité avec le président.

Et non sans rappeler la nomination lors du premier mandat de Donald Trump en 2017 d'un autre néophyte, Jared Kushner, gendre du président, au même poste.

Dès avant sa prise de fonction, M. Witkoff a été très vite associé aux négociations du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, participant notamment au dernier round des pourparlers début janvier au côté de Brett McGurk, alors conseiller Moyen-Orient du président Joe Biden, une rare collaboration entre une administration sortante et entrante.

Alors qu'il se trouvait à Doha, au Qatar, où se déroulaient les pourparlers, il s'était rendu en urgence en Israël allant jusqu'à interrompre, un samedi, le shabbat du dirigeant israélien pour hâter la conclusion d'un accord.

Et le 29 janvier, l'homme d'affaires s'est rendu dans la bande de Gaza, dévastée par quinze mois d'une guerre lancée par Israël en représailles à l'attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Il s'agissait de la première visite d'un responsable américain dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre.

Dans un article publié jeudi sur le site de Foreign Policy, Steven Cook, expert au Council on Foreign Relations, juge que l'absence d'expérience en matière diplomatique de M. Witkoff est peut-être son meilleur atout, mais "le conflit israélo-palestinien n'est pas une négociation immobilière".

Né le 15 mars 1957 dans le Bronx, Steve Witkoff a fait fortune dans l'immobilier, d'abord comme avocat d'affaires puis à la tête de sociétés immobilières.

Il a fondé en 1997, "Witkoff Group", une société de conseil en immobilier à New York, qui se décrit comme étant "à la fois développeur, investisseur et paysagiste". Le groupe emploie l'un de ses fils et son épouse.

Il est diplômé de l'université Hofstra, près de New York, et père de plusieurs enfants dont l'un est décédé en 2011 à l'âge de 22 ans d'une overdose d'opioïde.