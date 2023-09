Steve Mounié : « On va faire des screenshots »

Plus de dix ans après…

Le Stade brestois s’est imposé 1-0 contre l’Olympique lyonnais ce samedi soir et pointe donc… en tête du classement de Ligue 1. Il va même y rester, peu importent les autres résultats de cette 6 e journée ! Une place qui fait sourire Steve Mounié, unique buteur de la rencontre, au micro de Canal+ : « On va faire des screenshots (du classement, NDLR) et on va garder ça précieusement ! On garde les pieds sur terre, on est l’un des petits poucets de la Ligue 1. Aujourd’hui, on est premiers, mais ça ne veut rien dire, le championnat est encore long ! » Brest n’avait plus été leader de Ligue 1 depuis la 13 e journée de la saison 2010-2011.…

AEC pour SOFOOT.com