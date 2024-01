Steve Mandanda rempile avec le Stade rennais

Arrivé en Bretagne en juillet 2022, Steve Mandanda prolonge avec le Stade rennais. Le contrat du portier français s’étire désormais jusqu’en juin 2025. Gardien numéro un du SRFC, l’ancien Marseillais reste une valeur sûre du championnat et semble être dans les plans de Florian Maurice, directeur technique du Stade rennais : « Avec tout ce qu’il a apporté sur le terrain et en dehors, il nous semblait logique de continuer l’aventure. C’est important d’avoir un joueur de cette qualité et de cette expérience dans le groupe. […] Il a émis le souhait de continuer, car il se sent bien ici. Tout était aligné pour que l’on continue ensemble. »

LP pour SOFOOT.com